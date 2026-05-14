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Rodrigo Sorogoyen : comment il a conçu et pensé son film "L'Être aimé"

L’interview d’Aymeric – Rodrigo Sorogoyen est l’un des réalisateurs espagnols les plus exaltants de ces dernières années. Il a réalisé notamment “El Reino” et “As Bestas” (film pour lequel il a remporté 9 Goya, l’équivalent des César espagnols, ainsi que le César 2023 du meilleur film étranger). Il est aussi l’auteur de la série “Los años nuevos” diffusée avec succès sur Arte. J’ai eu la chance de pouvoir discuter une heure avec lui à l’occasion de la présentation au Festival de Cannes, en compétition, de son nouveau film, “L’Être aimé”, avec Javier Bardem et Victoria Luengo. J’ai parlé avec lui de cinéma, en m’intéressant surtout à sa conception de la mise en scène. C’est pourquoi la discussion est parfois technique. Aymeric “L’Être aimé”, de Rodrigo Sorogoyen, avec Javier Bardem et Victoria Luengo sort en salle le 16 mai.
Publié le
14
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05
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2026
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