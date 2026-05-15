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Vincent Cassel balance ses vérités (La Haine, Black Swan, Histoires parallèles…)

L'interview d'Aymeric — Vincent Cassel est à l'affiche du film "Histoires parallèles" d'Asghar Farhadi, présenté en compétition cette année au Festival de Cannes et actuellement en salle. Il y joue aux côtés d'Isabelle Huppert, Virginie Efira, Pierre Niney… L'occasion pour lui de discuter avec Aymeric Goetschy de son métier d'acteur avec plusieurs anecdotes étonnantes… #Cannes2026
Publié le
15
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05
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2026
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