Vincent Cassel balance ses vérités (La Haine, Black Swan, Histoires parallèles…)

L'interview d'Aymeric — Vincent Cassel est à l'affiche du film "Histoires parallèles" d'Asghar Farhadi, présenté en compétition cette année au Festival de Cannes et actuellement en salle. Il y joue aux côtés d'Isabelle Huppert, Virginie Efira, Pierre Niney… L'occasion pour lui de discuter avec Aymeric Goetschy de son métier d'acteur avec plusieurs anecdotes étonnantes… #Cannes2026