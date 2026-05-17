Culture & Lifestyle
Festival de Cannes

Voilà pourquoi Pedro Almodovar est culte…

Pourquoi on fait du cinéma ? Comment faire surgir l’émotion ? Pourquoi il refuse de tourner pour Netflix ? "Tout sur ma mère", "Volver", "La piel que habito", "Talons aiguilles"… la réalisateur Pedro Almodovar échange avec Augustin Trapenard, à l'occasion de la présentation de son dernier film "Autofiction" en compétition au Festival de Cannes.
Publié le
17
/
05
/
2026
À suivre
5 km de course sur la croisette… on était au Meta Run Club
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