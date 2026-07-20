Tourist suffers fractures after zipline cord snaps at resort in Karnataka
What was meant to be an adventure outing in Karnataka turned into an accident after a zipline safety failure, highlighting safety compliance at adventure tourism sites in the country.
/
/
Tourist suffers fractures after zipline cord snaps at resort in Karnataka
What was meant to be an adventure outing in Karnataka turned into an accident after a zipline safety failure, highlighting safety compliance at adventure tourism sites in the country.
/
/
To learn more
No items found.