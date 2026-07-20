India
Society

Tourist suffers fractures after zipline cord snaps at resort in Karnataka

What was meant to be an adventure outing in Karnataka turned into an accident after a zipline safety failure, highlighting safety compliance at adventure tourism sites in the country.
Published on
20
/
07
/
2026
To be continued
"Cockroaches" vs. the State | What the 20 July March to Parliament Protest felt like On The Ground
"Cockroaches" vs. the State | What the 20 July March to Parliament Protest felt like On The Ground
To be continued
"Cockroaches" vs. the State | What the 20 July March to Parliament Protest felt like On The Ground
"Cockroaches" vs. the State | What the 20 July March to Parliament Protest felt like On The Ground
India
Society

Tourist suffers fractures after zipline cord snaps at resort in Karnataka

What was meant to be an adventure outing in Karnataka turned into an accident after a zipline safety failure, highlighting safety compliance at adventure tourism sites in the country.
Publié le
20
/
07
/
2026
To be continued
"Cockroaches" vs. the State | What the 20 July March to Parliament Protest felt like On The Ground
À suivre
"Cockroaches" vs. the State | What the 20 July March to Parliament Protest felt like On The Ground

On the same topic

cockroaches-vs-the-state-what-the-20-july-march-to-parliament-protest-felt-like-on-the-ground
"Cockroaches" vs. the State | What the 20 July March to Parliament Protest felt like On The Ground
gautami-kapoor-defends-husband-amid-shreya-kalra-allegations
Gautami Kapoor Defends Husband Amid Shreya Kalra Allegations
brut-on-the-ground-at-the-cockroach-janta-party-s-march-to-parliament
Brut on the ground at the Cockroach Janta Party's march to Parliament
police-fired-tear-gas-at-cjp-protesters
Police fired tear gas at CJP protesters
parliament-gates-closed-amid-tightened-security-measures-in-delhi
Parliament gates closed amid tightened security measures in Delhi
cockroach-janta-party-is-heading-to-the-parliament
Cockroach Janta Party is heading to the Parliament

To learn more

No items found.