Las mujeres de Ecatepec honran a las víctimas de feminicidios

"Ese día usaba un vestido, no se me olvida, un vestido corto, y me dijo: '¿Y así andabas vestida? Pues, por eso te pegó, ¿no?'." Estos son los testimonios de las integrantes de un colectivo de mujeres creado para darle visibilidad a la violencia de género.