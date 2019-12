APLICACIÓN MÓVIL DE BRUT Y TÉRMINOS GENERALES DE USO DEL SITIO WEB

La aplicación móvil iOS "Brut" (en adelante, "la aplicación") y el sitio web accesible a través de la URL www.brut.media (en adelante, "el sitio web") son publicados por BRUT, una sociedad francesa por actions simplifiée (articulación simplificada sociedad anónima) registrada en el Registro de empresas y comercios de París con el número 829 162 395 y con domicilio social en 51 Rue Vivienne, 75002 París, cuyo número de identificación del IVA es FR88829162395 y el número de teléfono es 01 46 62 38 00.

El director de publicación de la Aplicación es Guillaume Lacroix.

El sitio web está alojado en Google Ireland Limited, con domicilio social en Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

ofrecidos en la Aplicación y el sitio web se proporcionan "tal cual" y se rigen por estos Términos Generales de Uso.

1. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

La aplicación permite a los usuarios:

acceder al contenido de video BRUT, incluso sin conexión;

publicar comentarios sobre la Aplicación en relación con estos contenidos de video;

compartir contenido de video fuera de la aplicación.

El sitio web proporciona acceso al contenido de video de BRUT.

BRUT no garantiza la durabilidad o el rendimiento de la Aplicación o del Sitio web, ni que la Aplicación y el Sitio web estén libres de errores u otros defectos, un error de programación o un mal funcionamiento técnico que pueda afectar a la Aplicación o al Sitio web en cualquier lugar. hora.

Cada usuario es responsable de su hardware, datos y software, así como de la conexión a la red a través de la cual accede al sitio web o la aplicación.

2. ACCESO A LA SOLICITUD Y CREACIÓN DE UNA CUENTA DE USUARIO

La aplicación iOS se puede utilizar sin cargo para los usuarios de teléfonos inteligentes de Apple que hayan descargado la aplicación desde la App Store, exclusivamente para uso personal, privado y no colectivo.

Solo usuarios mayores de 18 años pueden acceder a la Aplicación.

Crear una cuenta de usuario a través de la aplicación

Los usuarios que deseen utilizar la Aplicación deben primero crear una cuenta de usuario al completar el formulario provisto para este propósito cuando utilicen la Aplicación por primera vez.

La creación de una cuenta de usuario solo está disponible en inglés y francés. Se realiza de acuerdo con los siguientes pasos:

1) El usuario debe completar un formulario de registro electrónico en el que (i) proporciona su información de identificación (ii) elige un nombre de usuario y una contraseña.

2) El usuario debe validar este formulario y confirmar (i) que tiene al menos 18 años de edad y (ii) que está de acuerdo con estos Términos Generales de Uso y la Política de Privacidad de la Aplicación al verificar los cajas

3) Antes de validar el formulario y aceptar los Términos Generales de Uso y la Política de Privacidad de la Aplicación, el usuario puede corregir cualquier error en la información proporcionada.

4) Una vez que se haya validado el formulario y se hayan aceptado las Condiciones generales de uso y la Política de privacidad, se envía al usuario un correo electrónico que confirma la creación de la cuenta.

Inicie sesión en la aplicación a través de Facebook o Google+

Los usuarios también pueden conectarse a la Aplicación directamente a través de un perfil de Facebook o Google+ haciendo clic en el botón asociado y siguiendo el procedimiento de inicio de sesión del socio.

3. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Cada usuario es responsable de su hardware, datos y software, así como de la conexión a la red a través de la cual accede a la Aplicación.

El usuario crea su propia contraseña y puede cambiarla en cualquier momento. Cada usuario es responsable de crear, almacenar y utilizar su nombre de usuario y contraseña, que son estrictamente personales y no pueden compartirse con terceros. Los usuarios deben garantizar la conservación, confidencialidad y secreto de sus datos de inicio de sesión.

Cualquier uso de la Aplicación por medio de estos datos de inicio de sesión se considerará como hecho por el propio usuario. Si un usuario tiene motivos para creer que un tercero ha utilizado mal su nombre de usuario y contraseña, debe informar de inmediato a BRUT a la siguiente dirección: [email protected]

4. ENLACES A SITIOS WEB DE TERCEROS / COMENTARIOS DEL USUARIO

La responsabilidad de BRUT

BRUT actúa como un host de contenido en el sentido de la Ley francesa No. 2004-575 de 21 de junio de 2004 sobre la confianza en la economía digital con respecto a (i) enlaces a sitios web de terceros accesibles a través de la Aplicación y (ii) comentarios publicado por los usuarios en la aplicación o en el sitio web. BRUT solo puede ser responsable de estos enlaces y comentarios si, al tener conocimiento de la presencia de contenido ilegal, BRUT no procedió de inmediato a retirarlo.

Sujeto a esta reserva, BRUT se exime de cualquier responsabilidad por el uso de sitios web de terceros o comentarios de usuarios accesibles a través de la Aplicación. Una vez que se le redirige a un sitio web de terceros, estos Términos generales de uso dejan de aplicarse; solo se aplican las condiciones generales del sitio de terceros.

Si accede a sitios o comentarios ilegales a través de la Aplicación, notifíquenos de inmediato en: [email protected]

Obligaciones del usuario con respecto a los comentarios que él o ella publica en la Aplicación

La aplicación permite a los usuarios publicar comentarios sobre el contenido visto. Como tal, usted es el único responsable, en el uso de la Aplicación, de garantizar que cualquier comentario que publique no viole la ley ni infrinja los derechos de terceros. No podemos controlar técnicamente y no revisaremos sus comentarios antes de que se publiquen en la Aplicación.

Al publicar comentarios en la Aplicación, usted declara y garantiza que tiene todos los derechos necesarios para publicar dichos comentarios en la Aplicación (incluidos, en su caso, los derechos de propiedad intelectual).

Cualquier comentario ilegal (o comentario que BRUT considere ilegal) señalado a su atención será inmediatamente eliminado de la Aplicación. Los comentarios de odio también se informarán a las autoridades competentes, a saber, los que condonan crímenes de lesa humanidad, incitación a actos de terrorismo y su glorificación, incitación al odio racial, odio contra las personas por su género, orientación sexual o identidad de género o discapacidad. como comentarios que contienen pornografía infantil, comentarios que incitan a la violencia, especialmente contra las mujeres y quienes violan la dignidad humana.

Usted acepta que no nos haremos responsables por cualquier reclamo o acción (incluidos los honorarios razonables de abogados y los costos legales asociados), en la medida en que dichos reclamos o acciones se basen en un reclamo de un tercero que contenga un comentario que usted haya publicado en relación con con el uso que usted haga de la Aplicación violará cualquier derecho de propiedad intelectual u otros derechos de dicho tercero.

En el caso de un reclamo o acción por parte de un tercero como se describe anteriormente, usted se compromete, a solicitud nuestra, a brindarnos de inmediato la información completa y honesta que pueda ser necesaria para investigar estos reclamos y para organizar nuestros asuntos legales. defensa.

5. ELIMINACIÓN DE UNA CUENTA DE USUARIO

BRUT puede, en cualquier momento, rescindir, ipso jure y sin la necesidad de una formalidad legal adicional, la cuenta de un usuario de la Aplicación en caso de incumplimiento de estas Condiciones Generales de Uso y, en particular, en los siguientes casos, sin esta lista siendo exhaustivo:

- Incumplimiento de los artículos 24 de la Ley francesa del 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa y el artículo 227-23 del Código Penal francés;

- Cuando BRUT tiene motivos para creer que la Aplicación se está utilizando bajo la identidad de un tercero y / o con el nombre de usuario y la contraseña de un tercero;

- Violación de los derechos de BRUT o de terceros.

Los usuarios pueden eliminar su cuenta en cualquier momento enviando una solicitud por correo electrónico a [email protected]

6. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los contenidos (imágenes, textos, videos, sonidos, etc.) que se pueden consultar en la Aplicación son y seguirán siendo propiedad exclusiva de BRUT y sus licenciantes, quienes poseen todos los derechos de propiedad intelectual relacionados.

Por lo tanto, está estrictamente prohibido reproducir, representar o comercializar este contenido de cualquier manera.

Cualquier persona que desee reutilizar el contenido que aparece en la Aplicación o en el sitio web puede ponerse en contacto con BRUT en [email protected]

Cualquier uso ilícito del contenido que aparece en la Aplicación o en el sitio web constituye una infracción y puede estar sujeto a un proceso civil o penal.

7. DATOS PERSONALES

BRUT puede recopilar datos personales sobre usted cuando usa la Aplicación. La forma en que BRUT procesa estos datos personales se describe en la Política de privacidad.

8. COOKIES

El sitio web utiliza cookies. Para más información, consulte la Política de Cookies del sitio web.

9. INVALIDIDAD PARCIAL / NO EXENCIÓN / INTUITU PERSONAE

Si una o más disposiciones de estos Términos generales de uso se consideran no válidas o se declaran como tales en virtud de una ley, un reglamento o una decisión final de un tribunal competente, las demás disposiciones conservarán su plena vigencia.

Las partes acuerdan además reemplazar la cláusula nula o inválida con una cláusula más cercana en contenido a la originalmente acordada.

El hecho de que BRUT no ejerza, durante un cierto período de tiempo, ninguna de las disposiciones de estos Términos generales de uso no se interpretará como una renuncia al derecho de BRUT a confiar en dicha cláusula en el futuro.

Estas Condiciones Generales de Uso se concluyen sobre una base intuitu personae. En consecuencia, no pueden ser asignados por una parte sin el consentimiento expreso y previo de la otra parte. No obstante, BRUT está autorizado para asignar estos Términos generales de uso, así como los archivos de datos personales relacionados en el caso de que una tercera empresa compre BRUT o una o más de sus líneas de negocios si incluyen el uso de la Aplicación y el tema. Al cumplimiento de la legislación aplicable.

10. SEGUIMIENTO DE RECLAMACIONES / RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Para cualquier reclamación relacionada con el uso de la Aplicación, comuníquese con: [email protected] Si una disputa con BRUT no se puede resolver por estos medios, puede usar la mediación u otros medios alternativos de resolución de disputas.

11. LEY APLICABLE

Estas Condiciones Generales de Uso están sujetas a la legislación francesa.

Fecha de la última actualización 5 de enero de 2019