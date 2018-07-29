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Hungry Black Bear Rescue 🐻🚗
This black bear got trapped in a car and had to be rescued by the local sheriff. 🐻🚗 (via Brut nature)
07/29/2018 1:01 PM
- 8.3m
- 31.2k
- 216
And even more
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128 comments
ساري ا.12/31/2018 23:30
والله. لو بلعراق جا حركوك. انته وسياره
Smail S.12/31/2018 21:34
يحمر عله شربتلي ڨزوزب
Wa L.12/30/2018 16:05
جام للصفحة خاوتي 👇🏽3/
باقر ا.12/26/2018 22:13
تم
ابو س.12/19/2018 21:57
سبحان الله العظيم واتوب اليه
Li L.12/18/2018 14:26
Boo boo lucu nya kalo dilihat dari jauh.. Kalo dideketin serem nya ngalahin emak².. 😄
رضا ا.12/18/2018 04:19
ردد بلسانك لمدة دقيقه " لّا إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ" *أسْتَغـفِرُ اللّه الـذيْ لا إلـهَ إلّا هُـوَ الحـيُّ القيّـومْ وأَتُوب اليه.... *اللّهُمّ اغْفرْ للمؤمنِينَ والمؤمِنات وَالمُسلمينَ والمُسلماتْ الأحيَاء منهُمْ والأمواتْ... * *رَبّنـا آتِنَـا فيْ الدُّنيَــا حسنةً وفيْ الآخرَة حسنةً وقِـنا عذاب النّـار... * *سُبحَان اللّـه وبحمدهِ عَدَدَ خلْقِه ورضَا نفسه و زِنَة عرشه ومِدادَ كلماتـه.. *سُبحَان اللّـه وبحمدهِ عَدَدَ خلْقِه ورضَا نفسه و زِنَة عرشه ومِدادَ كلماتـه. *سُبحَان اللّـه وبحمدهِ عَدَدَ خلْقِه ورضَا نفسه و زِنَة عرشه ومِدادَ كلماتـه.. *لاحَوْلَ ولاقُوّة إلا باللّه . *لاحَوْلَ ولاقُوّة إلا باللّه . *لاحَوْلَ ولاقُوّة إلا باللّه .. * ( اللهم ارحمني برحمتك ) * ( اللهم ارحمني برحمتك ) * ( اللهم ارحمني برحمتك ) * ( اللهم أحسن خاتمتي ) * ( اللهم أحسن خاتمتي ) * ( اللهم أحسن خاتمتي ) * ( اللهم أعني على طاعتك ) * ( اللهم أعني على طاعتك ) * ( اللهم أعني على طاعتك ) _(سبحان الله)_ _(والحمد لله)_ _(ولا إله إلا الله)(والله أكبر)_ _(سبحان الله وبحمده)_ _(سبحان الله العظيم)_ كن سببا” في تذكير الكثيرين بذكر الله
Aprille D.12/18/2018 01:47
bad si maitu
Mâriâm M.12/18/2018 00:46
الله الله اياماتك
Anhar T.12/17/2018 18:05
يارب
Aziz A.12/16/2018 05:13
اثبتت دراسة أن معظم مستعملي مواقع التواصل الإجتماعي صاروا مهووسين بقراءة التعليقات فمثلا نجد من بينهم انت والذي يقوم بقراءة هذا التعليق الذي لا يحتوي على أي معلومة مفيدة فقط الفضول هو الذي يدفعك لإضاعة وقتك . وفي نهاية القراءة انا متأكد أن هذا التعليق لن يعجبك والغريب بالموضوع انك مستمر بالقراءة .... فقط إعلم انني أحبك و أريد فرحك لا أكثر شكرا على حسن المتابعة ههههه
غفران ع.12/15/2018 15:22
عمام دون اعمام
Afaf K.12/15/2018 03:07
استغفر الله
ابو م.12/14/2018 21:13
ارحمو من بلارض يحمك من بسماء
Atif Z.12/14/2018 18:14
Tam
Alaa E.12/14/2018 13:09
أصحاب المصالح
Khalid K.12/12/2018 20:17
قد تكون امك هي من تحبها وابوك هو زوجها هههه
Mustafa I.12/12/2018 19:12
ردي
Narjis M.12/12/2018 12:28
باعي الدب الي ديشرب ببسي خوش دعايه
غلاء ع.12/11/2018 13:27
😨