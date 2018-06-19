back
The antennariid is a bizarre animal but a really good hunter
It may be weird, hairy and bad at swimming, but it's actually a fearless hunter! Its name: the frogfish.
06/19/2018 4:14 PM
- 3.3m
- 20.9k
- 501
- 3:01
Could "smokers" be the origin of life on Earth?
- 4:37
5 stereotypes about veganism
- 9:14
Starlink: Light pollution from SpaceX satellites
- 3:54
This association repairs home appliances to give them a new life
- 4:33
This activist unveils the hidden face of Chile’s avocado production
- 3:41
How labradors become guide dogs
422 comments
Nicole O.11/16/2018 11:49
Un autre animal Marin pas connu💦
Maha M.10/31/2018 21:35
خدعه
ابو ع.10/31/2018 20:26
سبحان الله
الحجية ا.10/31/2018 20:06
أمين يارب العالمين واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك انت الغفور الرحيم وحسن الخاتمه والعافيه يارب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين الف مرة
حيدر ا.10/31/2018 19:24
سبحان ألله
Muhammad S.10/31/2018 17:24
سبحان اللہ ماشااللہ
Munsab A.10/31/2018 16:44
گڈ یار
عبدالله ق.10/31/2018 14:04
سبحان الخالق العظيم ألمبدع
كر ا.10/31/2018 10:25
سبحان الله
نجواء ا.10/31/2018 01:28
لا اله إلا الله
Md M.10/30/2018 14:33
Amin
ست ه.10/30/2018 02:52
سبحان الله العظيم الخالق المصور
كريم خ.10/29/2018 22:08
سبحان الله
كريم ا.10/29/2018 18:04
تم
Mervat M.10/29/2018 09:18
سبحان الله
زهراء ا.10/28/2018 21:38
سبحان الله وبحمده
Ahmed A.10/28/2018 19:00
سبحان الله
Cano D.10/28/2018 16:53
Melek Yaman
Mouldi G.10/28/2018 14:21
سبحان الله الخالق سبحانه المبدع الذي ليس كمثله شيء
ام ح.10/28/2018 10:06
سبحان الله