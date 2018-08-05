back
This is the largest crab in the world
Beware, this Japanese crab could soon be haunting your dreams. 😱
08/05/2018 4:19 PM
- 1.2m
- 3.0k
- 190
And even more
Birds are shrinking in size because of global warming
How did the great auk go extinct?
The Zanzibar red colobus, a strange and endangered primate
Why reindeer eyes change color over the course of the year
Lewis the koala dies weeks after being rescued from flames
Mexico: How Cabo Pulmo was turned into a unique ecosystem
106 comments
Kyle R.08/31/2018 18:03
Where Maui when you need him.??
Matt S.08/30/2018 08:02
Where is the butter
Charles T.08/30/2018 07:58
Yummy crab meat and crab legs... just add butter
Arpan D.08/30/2018 06:44
.. khabe??😉😉
Jorden H.08/30/2018 05:25
MY FEAR IS RATIONAL!!! imagine seeing an army of these fucks crawling on the ocean floor... What even are ocean creatures like wtf!!!
Alexander V.08/30/2018 01:31
Its ash's pokemon. Kinglerr
James I.08/30/2018 00:48
try watching spidercrab migration in youtube hahha
Adam M.08/29/2018 19:38
Japanese spider crab
Ben S.08/29/2018 14:38
Get the old bay and butter
Fuad H.08/27/2018 11:46
nightmare 😂
Ryan P.08/27/2018 05:39
money money money
Ali R.08/26/2018 06:12
Ah hell naw
Chris B.08/25/2018 03:15
Looks Delicious with garlic butter and lemon....😃☺
Catherine R.08/25/2018 01:30
Che istine Beckwith show this to Robert
Michael W.08/24/2018 01:15
I’d eat the entire thing for dinner.
Enas M.08/23/2018 22:48
عاوزه واحدة منها ألاعيب بيها العيال 😂😂😂😝😝
Nancy E.08/22/2018 21:11
طيب يجي بس السرطان اليباني دا وانا اعمل عاليه حفله ف بطني 😍😍😍
Rachel P.08/21/2018 23:38
looks like them things from Alien that came out of their pods and jumped on the persons face and wrapped those creepy ass legs around their heads😶
Jacob D.08/21/2018 04:17
Lol imagine losing a limb just to know it’ll grow back...like whoops just lost my leg, but it’s ok it’ll be back in a year or two.
Mostafa W.08/21/2018 02:05
ياجماعه هذا الدعاء اقروه ﻻتتكاسلون عنه ما خاب من قال يا الله اللهم اني اعوذ بك من قهر يؤلمني ومن فكر يقلقني اللهم يا مالك الكون اكفني شر ما يكون قبل ان يكون ربي ان قدرتك تفوق قدرة الاطباء فانزل علي وعلى كل مريض شفاء من السماء اللهم اشف من اتعبه مرضه وتأخر شفاؤه وكثر داؤه وقل دواؤه وانت سبحانك عونه وشفاؤه يا من غمر العباد بفضله وعطائه يا رب اجبر بخاطري يا رب هناك دعوة اطلبها منك بكل ذل وانكسار يا الله اثلج قلبي بتحقيقها رجوتك يا رحيم رب ابطل شر عين اصابت جسدا فأمرضته واصابت جمالا فشوهته واصابت شعرا فاسقطته واصابت قلبا فاحزنته اللهم ما انا به من ابتلاء فاني احتسب اجر صبري عندك وان كان بسبب ذنوبي فاني استغفرك واتوب اليك اللهم ارزقني نعم يعجز عنها شكري ولا تبتليني ببلاء يعجز عنه صبري اللهم اني وكلتك امري فأنت خير وكيل ودبر لي امري فاني لا احسن التدبير اللهم في هذا اليوم ارح ثم هون ثم اشف كل نفس لا يعلم بوجعها الا انت يا خالقي وكلتك امري واستودعتك همي فبشرني بما يفتح مداخل السعادة في قلبي اللهم حرم على قلوبنا حزن الدنيا وحرم على اجسادنا نار الاخرة اللهم انك لا تحمل نفسا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة مالا طاقة لي به يا رب عبدك عند بابك واقف يدعوك دعوة من يخاف ويطمع… ان لم اقف ببابك راجيا فأي باب غير بابك اقرع ربي انت الميسروانت المسهل سهل امري وحقق مطلبي وسخر لي ما هو خيرلي اللهم اجرني من موت الغفلة ولا تاخذني من الدنيا الا وانت راض عني اللهم رضنا بما قضيت لنا وعافنا فيما ابتغيت حتى لا نحب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما عجلت اللهم انت تعلم كيف حالي فهل يارب من فرج قريب يا الله اللهم لك الحمد في قضائك وقدرك اللهم اجعل كتابي في عليين واحفظ لساني عن العالمين اللهم احفظ كاتبها وقارءها وجامعها وناشرها من كل شراللهم وفقه وفرج همه ويسر له اموره اته سؤله في الدنيا والاخره وارزقه النظر الى وجهك الكريم وارزقه من حيث لا يحتسب واحسن خاّتمته ووالديه وارزقه مايتمنى في الدنيا والاخرة أنفعوا بها أحبتكم لعلها تكون المنجي