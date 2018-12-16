This Skydiving Grandma is Not Slowing Down

Up in the sky... it's a bird! It's a plane! Nope — it's a 102-year-old skydiving great grandma!? 😲
731 comments
Abdelaziz F.10/31/2019 06:31
P
أميرة ا.10/31/2019 00:47
Agarroum
Alloush A.10/29/2019 20:50
والله ضبت سنانك ي حجة بتامنلي مستقبلي🤦♀️🤦♀️😂
Muna E.10/29/2019 20:05
Omg grand mam😂💖
Iqra A.10/29/2019 19:39
Just wow😂
Bixma R.10/29/2019 18:51
😳
ذكريات ل.10/29/2019 08:14
غيروا الهاشتاك صار هذا هذا بي روابط لكافة انحاء العالم ادخلو وشوفو مرحباً أيها العالم هناك شعب يقوم بثورة الآن، في شوارع العراق هذا الهاشتاك اريدكم كلكم تنسخوه وتنشروا بصفحاتكم الشخصيه وبالتعليقات شكد متكدرون لان اذا صار مليون هاشتاك يعتبر انتفاضه عالميه ويوصل صوتنا للعالم اذا لم نتمسك ونصبح يد واحده سنموت واحداً بعد واحد 💔dgq !eoyeql هايه روابط ادخلوا عليها وانشروا هاشتگات / اليونسيف / اليونسكو / منظمة الامم المتحده / منظمة حقوق الانسان
Oly A.10/29/2019 05:07
io Neny vololona sy Miako sy tsiky 😁😂😂
Khadj S.10/29/2019 01:00
ha4i ela hiye eli tged t3adelhe ile matett makhsserr chi 😂😂😂😂😂
Entesar A.10/28/2019 19:08
عبدالخالق
رندة ا.10/28/2019 19:04
عمرها 102 وانا قد بنت .بنت.بنت.بنتا بقعد ما في قوم من وجع عضمي وهي عم طير بل سما 🤔
Safi A.10/28/2019 13:57
العجوزه قفزت وانا ماشي😑
Alaa H.10/28/2019 12:32
God Bless you grandma
Alaa H.10/28/2019 12:31
واني وياج مفاصلنه مخلصيها شكاوي 😂
غروب ا.10/28/2019 08:26
امنيات راحلة
Alexei B.10/28/2019 07:18
Пипец!!!
Qazi N.10/28/2019 01:53
Good work .Free Fall is not a game of Kids
辛智远10/28/2019 00:31
有生之年我也想跳次伞
هناء ا.10/27/2019 06:10
هاي المصكوعه ماعدها ضغط سكر😲 عجايزنا كال الضغط وكالت المفاصل ويكركن
مصطفى ا.10/27/2019 02:11
حجية البكدج هسة بل النجف