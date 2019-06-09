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Expedition to the heart of an active volcano

Would you go up to a lake of lava to take a sample from it? Well, Youtuber ExperimentBoy just did. This is the expedition that he took part in. 🔥

06/09/2019 8:41 AM
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14 comments

  • Wahid M.
    06/28/2019 14:08

    لا اله إلى الله محمد رسول الله

  • Rabea A.
    06/28/2019 12:48

    Extraordinaire ,merci pour le court reportage !!

  • Mathaikutty V.
    06/27/2019 16:32

    Fury of the nature....

  • Сайера С.
    06/26/2019 03:35

    Чё хочет маладёж???? Божемой почему люди спокойно жить нехотят вечно недоволные недоют государстве работат ,,, это всё надо востоновит ушерб государства и так тяжело им жить от токих поведеня нечего лутшего небудеть только хуже будить !!!!

  • الشريفي ﻣ.
    06/26/2019 02:56

    نهار ايجيك ولد الحلال ساهل

  • Moise B.
    06/25/2019 21:57

    Magnifique volcan !

  • Kamal S.
    06/25/2019 04:31

    اللي بيستحم فيها يشفى من جميع الامراض

  • Raj K.
    06/25/2019 02:27

    Amazing work of lava

  • Tom A.
    06/24/2019 04:35

    Bruh

  • Baby B.
    06/22/2019 08:40

    Nope

  • Redouane R.
    06/17/2019 12:02

    انت كلب وليد كلبة

  • Naser A.
    06/12/2019 13:43

    انا حصلت على بطاقة جوجل بلاي مشحونة 50$ مجانا 📱🔥 خلال ثواني بدون تحميل أي برنامج 😍, الأن يمكنك الحصول على بطاقات جوجل بلاي مشحونة 👍 بكل سهولة اكتب فى جوجل 🔎 mbc222.com 🔍 وادخل اول موقع 🔝

  • Philip A.
    06/11/2019 14:55

    I have had about this It crazy

  • Conchita L.
    06/09/2019 09:59

    Risky. Good luck next time!