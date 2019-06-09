Expedition to the heart of an active volcano

Would you go up to a lake of lava to take a sample from it? Well, Youtuber ExperimentBoy just did. This is the expedition that he took part in. 🔥
14 comments
Wahid M.06/28/2019 14:08
لا اله إلى الله محمد رسول الله
Rabea A.06/28/2019 12:48
Extraordinaire ,merci pour le court reportage !!
Mathaikutty V.06/27/2019 16:32
Fury of the nature....
Сайера С.06/26/2019 03:35
Чё хочет маладёж???? Божемой почему люди спокойно жить нехотят вечно недоволные недоют государстве работат ,,, это всё надо востоновит ушерб государства и так тяжело им жить от токих поведеня нечего лутшего небудеть только хуже будить !!!!
الشريفي ﻣ.06/26/2019 02:56
نهار ايجيك ولد الحلال ساهل
Moise B.06/25/2019 21:57
Magnifique volcan !
Kamal S.06/25/2019 04:31
اللي بيستحم فيها يشفى من جميع الامراض
Raj K.06/25/2019 02:27
Amazing work of lava
Tom A.06/24/2019 04:35
Bruh
Baby B.06/22/2019 08:40
Nope
Redouane R.06/17/2019 12:02
انت كلب وليد كلبة
Naser A.06/12/2019 13:43
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Philip A.06/11/2019 14:55
I have had about this It crazy
Conchita L.06/09/2019 09:59
Risky. Good luck next time!