La réparation de l'installation de JR à Paris se poursuit, pas encore de date d'ouverture

Les travaux de réparation de la "Caverne", l'installation de l'artiste JR sur le Pont Neuf à Paris endommagée par les intempéries, vont se poursuivre la semaine prochaine et aucune date d'ouverture n'a été encore fixée, ont indiqué jeudi les partenaires du projet.

La réfection de la structure "se prolongera a minima au cours des jours et de la semaine à venir", ainsi que la réparation de la toile extérieure, ont indiqué dans un communiqué l'Atelier JR, la Fondation Christo et Jeanne-Claude et l'Amicale des Ponts de Paris, qui attendent un retour des conditions climatiques "à une normale saisonnière".

"un phénomène météorologique exceptionnel"

L'ouverture au public, initialement prévue samedi jusqu'au 28 juin, avait été reportée mardi après la mise au jour de déchirures dans la structure gonflable qui surplombe le pont parisien.

Les dégâts ont été causés par "un phénomène météorologique exceptionnel" ayant touché le centre de Paris mardi après-midi, selon les partenaires du projet. "De fortes rafales de vent se sont produites alors que des travaux étaient en cours sur la toile extérieure, occasionnant des déchirures sur les extrémités", ont-il précisé.

La "Caverne" est une structure gonflable de dimension imposante, de 120 m de long, 20 m de large et 2.400 m2 de surface au sol, avec une hauteur oscillant entre 12 et 18 m.

Les partenaires précisent que "plusieurs hypothèses sont à l'étude concernant la remise en place de la toile" et que, de ce fait, "la nouvelle date d’ouverture au public sera définie à la lumière de l'avancée" des travaux.

La "Caverne" dessine en trompe-l'œil l'aspect rocheux d'une grotte en mêlant le blanc, le noir et différentes nuances de gris.

Elle a été pensée pour être empruntée à pied gratuitement 24H sur 24, une immersion dont l'univers sonore a été confié au compositeur électro Thomas Bangalter, ex-membre du duo Daft Punk.

Cette œuvre monumentale est un hommage à Christo et Jeanne-Claude, le couple d'artistes, aujourd'hui décédés, qui avait emballé le Pont Neuf de tissu en 1985, attirant des millions de visiteurs.

Elle a été imaginée par JR, 43 ans, devenu célèbre avec ses collages photographiques XXL et ses trompe-l'oeil, dont les photos sont exposées, avec des esquisses de la "Caverne", à la galerie Perrotin à Paris.