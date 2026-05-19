Tribune anti-Bolloré : la ministre de la Culture regrette la réponse «disproportionnée» du patron de Canal+

La ministre de la Culture Catherine Pégard a affirmé mardi regretter la réponse "disproportionnée" du patron de Canal+ qui a déclaré ne plus vouloir travailler avec les signataires d'une tribune anti-Bolloré.

"Rétablir la confiance"

"La place majeure de cette entreprise dans le cinéma lui donne une voix qui compte. Je regrette que la réponse, disproportionnée à tout le moins, apportée aux inquiétudes bien réelles qui se sont exprimées, les avive", a dit la ministre, lors de la session des questions au gouvernement.

Mme Pégard assure avoir "entendu l'émotion, l'inquiétude qui s'exprime dans le secteur du cinéma, comme elles se sont exprimées dans le secteur du livre récemment" et souhaite que "la raison et le dialogue puissent l'emporter sur les menaces".

La Société des réalisateurs et réalisatrices de films (SRF), qui regroupe 500 cinéastes, a également appelé mardi à une "médiation" entre les signataires de la tribune et les équipes cinéma de Canal+ afin de "rétablir la confiance".

Lancée au départ par 600 professionnels, cette tribune dénonçant "l'emprise grandissante de l'extrême droite" dans le 7e art sous l'influence de Vincent Bolloré, compte désormais plus de 1.600 signataires, selon le collectif Zapper Bolloré.

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