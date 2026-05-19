Le fils du fondateur de Mango arrêté et entendu dans l'enquête sur la mort de son père

L'enquête sur la mort en 2024 du fondateur du géant du textile Mango Isak Andic, tombé lors d'une randonnée sur un sentier de montagne près de Barcelone, a rebondi mardi avec l'arrestation de son fils Jonathan, seul avec lui au moment de sa chute.

Un possible homicide ?

Jonathan Andic, le fils du fondateur de Mango, a été arrêté mardi matin par la police catalane dans le cadre de l’enquête sur la mort de son père, Isak Andic. Au départ, cette mort avait été considérée comme un accident, mais l’affaire a finalement été rouverte plusieurs mois plus tard et les enquêteurs parlent désormais d’un possible homicide.

Jonathan Andic, qui a toujours clamé son innocence, était seul avec son père lorsque l'entrepreneur âgé de 71 ans avait fait une chute mortelle alors qu'il marchait sur un sentier du massif de Montserrat, dans les environs de Barcelone (nord-est de l'Espagne) le 14 décembre 2024.

En octobre 2025, quand l'enquête avait été réorientée vers un possible homicide, le quotidien El País avait notamment évoqué le témoignage de la compagne d'Isak Andic, Estefanía Knuth, qui aurait décrit aux enquêteurs des relations parfois tendues entre père et fils.

Ancienne golfeuse professionnelle, Estefanía Knuth a également eu un différend financier avec les trois enfants de la victime à propos de l'héritage du patron de Mango, dans lequelle l'ex-compagne s'estimait lésée, toujours selon El Pais.

Qui était Isak Andic ?

Isak Andic était l’une des plus grandes figures du monde des affaires espagnol. Il était au moment de sa mort l'une des personnes les plus riches d'Espagne, avec une fortune évaluée par Forbes à 4,5 milliards de dollars.

Né en 1953 dans une famille juive à Istanbul, en Turquie, Isak Andic avait émigré à l'adolescence en Espagne avec sa famille, avant d'ouvrir en 1984 une première boutique Mango sur le Paseo de Gracia, une célèbre artère commerçante de Barcelone, avec l'aide de son frère aîné Nahman.

Sa marque s'est rapidement étendue à travers l'Espagne et est devenue l'un des principaux groupes de mode au niveau mondial. L'entreprise compte plus de 16.400 employés, selon son site internet.

En décembre 2023, Isak Andic avait ouvert le capital de Mango, une première, en cédant 5% à Toni Ruiz, l'actuel président du conseil d'administration.

L'homme d'affaires hispano-turc a reçu en février 2025 à titre posthume la Médaille d'Or de Catalogne, la plus haute distinction honorifique décernée par le gouvernement catalan. Il avait aussi été fait Chevalier de la Légion d'Honneur en 2018.

Son fils Jonathan avait, pour sa part, rejoint le groupe familial en 2005, avant d'occuper plusieurs postes de direction, jusqu'à être nommé vice-président du conseil d'administration.