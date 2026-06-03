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Affaire Patrick Bruel : les concerts du chanteur à Montréal annulés

Reuters
Après l'annulation des concerts de Patrick Bruel à Québec, ce sont désormais ses trois représentations dans la ville de Montréal qui ont été retirées de la programmation, confirmant l'annulation de l'ensemble de la tournée canadienne du chanteur.
Brut.avec AFP
Publié le
03
/
06
/
2026
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"Malheureusement, l'organisateur de l'évènement a été dans l'obligation d'annuler votre évènement", peut-on lire sur le site Ticketmaster, responsable de la vente des billets de ces concerts, initialement prévus les 28 et 29 novembre ainsi que le 3 décembre dans le cadre de la tournée "Alors regarde".

Trois concerts de Patrick Bruel prévus en décembre au Québec avaient été annulés mi-mai.

Patrick Bruel est visé par au moins quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle.

Le chanteur a également annulé des représentations en Europe, renonçant à ses concerts jusqu'à l'automne, incluant des dates à Paris et des festivals.

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