Affaire Patrick Bruel : les concerts du chanteur à Montréal annulés

"Malheureusement, l'organisateur de l'évènement a été dans l'obligation d'annuler votre évènement", peut-on lire sur le site Ticketmaster, responsable de la vente des billets de ces concerts, initialement prévus les 28 et 29 novembre ainsi que le 3 décembre dans le cadre de la tournée "Alors regarde".
Trois concerts de Patrick Bruel prévus en décembre au Québec avaient été annulés mi-mai.
Patrick Bruel est visé par au moins quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle.
Le chanteur a également annulé des représentations en Europe, renonçant à ses concerts jusqu'à l'automne, incluant des dates à Paris et des festivals.