Theodora sacrée artiste féminine de l'année à la cérémonie des Flammes

La chanteuse Theodora, devenue incontournable dans le paysage musical en moins de deux ans, a été sacrée artiste féminine de l'année jeudi soir lors de la quatrième édition des Flammes, récompenses du rap et des cultures populaires.

Message aux victimes de violences conjugales

Sur scène, la star de 22 ans a rappelé que ce trophée sacrait ses projets, dont le premier, "Bad Boy Lovestory", et en a profité pour adresser un message aux victimes de violences conjugales.

"Oubliez pas que vous pouvez partir, que la porte est ouverte", a-t-elle lancé.

Plus tôt dans la soirée, elle avait reçu quatre autres trophées.

Elle a notamment reçu les prix de l'album de l'année et du meilleur album de nouvelle pop pour "Mega BBL". Sorti en 2025 comme réédition de "Bad Boy Lovestory", il inclut des collaborations de tous horizons, avec Juliette Armanet, Chilly Gonzales ou encore Jul.

Un trophée lui a aussi été remis pour le clip de "Fashion Designa", réalisé par Melchior Leroux.

Afro, bouyon, hyperpop: l'artiste mélange les genres pour faire éclore son propre univers musical et visuel.

"toutes les filles noires un peu bizarres"

Theodora avait déjà été distinguée comme révélation féminine durant l'édition 2025 des Flammes, dans le sillage du carton "Kongolese sous BBL". Elle avait alors dédié son prix à "toutes les filles noires un peu bizarres".

Egalement lauréate de quatre Victoires de la musique en février, elle confirme qu'elle a passé un cap: fini de s'auto-proclamer "Boss Lady", Theodora a choisi pour 2026 un nouvel alias, "Miss Kitoko", censé incarner une nouvelle ère de sa carrière fulgurante.