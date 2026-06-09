Coupe du monde 2026 : les images polémiques de l’Ouzbékistan et du Sénégal accueillis par des contrôles poussés sur le territoire américain

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent les équipes ouzbèque et sénégalaise accueillies sur le territoire américain par des contrôles poussés. La FIFA rappelle que ces conditions dépendent du pays d’accueil.

Fouille au corps et chien renifleur : tel est l’accueil qu’a reçu la délégation d’Ouzbékistan à son arrivée à New York. Le pays a pu néanmoins jouer contre les Pays-Bas, et perdre 2 à 1, en match amical avant le début de la Coupe du monde de foot qui démarre jeudi 11 juin.

Sur les images, on aperçoit chaque membre de la délégation descendre du bus un par un avant de passer devant un agent avec écrit “sécurité” dans le dos, puis de se laisser scanner par un détecteur de métal et de devoir déposer leur sac aux pieds des agents. La vidéo a été vue plusieurs millions de fois sur X via le compte du média sportif ESPN.

😳🐕REGISTRO SUPER ESTRICTO HASTA CON PERROS



Así fue el protocolo de seguridad con la Selección de Uzbekistán previo al amistoso contra Países Bajos en Estados Unidos.🇺🇿 pic.twitter.com/D1SzMEYZcP — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 8, 2026

Il n’y a pour le moment pas de réaction officielle de la part de la délégation ou du gouvernement ouzbèque concernant cette séquence.

L’équipe du Sénégal aussi accueillie par la sécurité

L’autre image partagée régulièrement sur les réseaux ces dernières heures est celle de l’équipe nationale sénégalaise. Filmée vraisemblablement depuis l’intérieur du cockpit d’un avion avec vue sur le tarmac, cette vidéo montre l’arrivée sur le continent américain des joueurs sénégalais et leur contrôle à l’extérieur de l’appareil.

Là aussi, les joueurs sont contrôlés un par un, avec détecteurs de métaux et fouille au corps. Les internautes dénoncent un traitement disproportionné à leur encontre et des conditions de sécurité drastiques. “La pire Coupe du monde” ; “Contrôler des équipes nationales comme ça c’est regrettable” ; “Pourquoi ne rien dire quant aux fouilles ?” s’alarment certains internautes sur Instagram ou X.

Pourtant, ce n’est pas ce que relaie l’équipe nationale sénégalaise sur ses réseaux sociaux. Dans une vidéo publiée par l’équipe officielle hier, on aperçoit quelques joueurs descendre d’un avion. Le texte qui accompagne la vidéo mentionne : “Il est 18h, heure locale. Les Lions du Sénégal viennent d’atterrir à San Antonio”. Les images montrent juste des joueurs descendre d’un escalier, sans montrer l’arrivée ensuite dans un bus ou dans le reste de l’aéroport.

🛬 Il est 18h, heure locale. Les Lions du Sénégal viennent d’atterrir à San Antonio. pic.twitter.com/xRGQX6fmZa — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) June 7, 2026

Du côté des internautes, cette mise en scène d’arrivée sans encombres ne prend pas. Dans les commentaires là aussi, la vidéo est partagée, avec un appel à faire un communiqué concernant ces conditions d’accueil. La communication de l’équipe officielle du Sénégal n’a pas réagi à ces images.

De son côté, la FIFA avait réagi suite à l’éviction de l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan. Ce dernier a été refusé d'entrée aux Etats-Unis samedi 6 juin. L’instance organisatrice de la Coupe du monde a sorti un communiqué qui vaut comme remarque pour toutes les délégations entrant sur le territoire des Etats-Unis. Elle renvoie ici au gouvernement et à l’administration de Donald Trump. “Conformément aux précédentes compétitions organisées par la FIFA, c’est le gouvernement du pays hôte qui détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire”, a-t-elle énoncé dans un communiqué que l’on peut lire dans Libération .

L’institution n’a pas communiqué sur les vidéos qui circulent des contrôles de l'Ouzbékistan et du Sénégal.

Autre pays autre ambiance

Autre ambiance du côté du Mexique : les joueurs d’Afrique du Sud ou sud-coréens y sont accueillis de manière festive. Dans différentes vidéos parues en ligne, on aperçoit les joueurs reçus par des musiciens à la sortie de l’avion ou des bus. Des joueurs de mariachi (musique traditionnelle mexicaine), en costume, leur chantent des chansons tout sourire accompagnés de guitares et de trompettes. Un contraste évident... et remarqué par les internautes.