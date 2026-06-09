Seine-Saint-Denis: un adolescent décédé dans un feu d'appartement

Un collégien de 13 ans est décédé mardi matin dans un feu d'appartement, au dernier étage d'une barre d'immeuble HLM à Saint-Denis-Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), dans lequel un autre enfant a été très grièvement blessé, a-t-on appris de sources municipale et judiciaire.

"Quatre victimes: un adolescent mort, un autre enfant transporté en urgence absolue et deux autres blessés moins gravement"

"La situation est dramatique: un enfant de 13 ans, un collégien, est décédé. Le pronostic vital est engagé pour son frère de sept ans, brûlé, hospitalisé. La maman et un autre de ses enfants, de six mois, sont en soins, le père est en état de choc", a déclaré à l'AFP le maire de la ville, Bally Bagayoko, joint au téléphone, alors qu'il se trouvait sur place.

Le parquet a fait état d'un bilan provisoire de "quatre victimes: un adolescent mort, un autre enfant transporté en urgence absolue et deux autres blessés moins gravement". Une source policière a fait état, à la mi-journée, d'"une victime décédée, trois blessés graves, deux blessés plus légèrement".

L'origine du feu n’est pas connue

"Pour l’instant, l'origine (du feu) n’est pas connue mais nous avons saisi le SDPJ 93 d’(une enquête pour) incendie ayant entraîné la mort", a précisé à l'AFP le procureur de Bobigny, Éric Mathais. "En l'état, on ne sait pas si c’est volontaire ou pas. On retiendra (la qualification d') incendie accidentel ou criminel en fonction des éléments de l'enquête", a ajouté le magistrat.

L'incendie s'est produit sur le territoire de l'ancienne commune de Pierrefitte-sur-Seine, ayant fusionné avec Saint-Denis.

En milieu d'après-midi, des policiers s'activaient encore sur le site, survolé par un drone, et des pompiers rangeaient leur matériel, au pied de l'immeuble d'une petite cité HLM. Les intérieurs de deux appartements du cinquième et dernier étage apparaissaient calcinés, a constaté une journaliste de l'AFP. Les rares habitants sur place refusaient d'évoquer les faits, un jeune témoin de 18 ans disant avoir été "réveillé par les cris peu après 06H30, être sorti et avoir appelé les pompiers".

"D'importants moyens ont été dépêchés" sur place, avec une vingtaine d'engins et 80 sapeurs-pompiers mobilisés, avait indiqué en fin de matinée un porte-parole de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). L'intervention avait été déclenchée vers 06H50, selon cette source et "de nombreux sauvetages ont été effectués".

Selon M. Bagayoko, le feu "a pris dans un appartement et a dû se propager à un deuxième. Mais aucun élément d'information sur l'origine du feu n'est disponible".

"Le bilan est terrible", a commenté auprès de l'AFP sur place le directeur des services techniques du bailleur social, Pierres et Lumières, visiblement affecté, et ne souhaitant pas être nommé. "On a identifié les trois familles à reloger. On est en train de mettre en sécurité l'ensemble des bâtiments pour remettre en service les réseaux, nous sommes pleinement mobilisés pour accompagner les résidents", a-t-il ajouté.