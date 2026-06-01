L'humoriste Tanguy Pastureau quitte France Inter pour RTL

Tanguy Pastureau, qui était l'un des humoristes de France Inter depuis 9 ans, va quitter la station publique et rejoindre RTL à la rentrée, a annoncé cette radio lundi sur son site internet.

Il "rejoindra RTL pour une chronique d'humour quotidienne dans RTL Soir, présenté par Anne-Sophie Lapix", a indiqué la radio du groupe M6, où Tanguy Pastureau a déjà officié de 2008 à 2017.

"Il intègrera l'équipe d'humoristes de la station aux côtés de Philippe Caverivière et Alex Vizorek et prendra également les commandes de plusieurs événements spéciaux tout au long de la saison 2026-2027", a poursuivi RTL.

Sur France Inter, Tanguy Pastureau, 52 ans, fait partie de l'équipe de "La bande originale", diffusée en fin de matinée et coprésentée par Nagui et Leïla Kaddour-Boudadi. Nagui a officialisé mi-mai son souhait de quitter la présentation de cette émission de divertissement la saison prochaine.

Toujours sur Inter, Tanguy Pastureau a également coanimé de 2021 à 2023 l'émission "Pastek" avec Alex Vizorek, ensuite parti sur RTL.