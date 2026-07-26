Il n'y aura "pas de travail" lundi dans les entreprises des communes évacuées précise la préfète de la région Nouvelle Aquitaine, Sophie Brocas.
Le seuil d'alerte aux particules fines dépassé dans quatre départements du Sud-Ouest (ARS).
Il n'y aura "pas de retour possible dans les collectivités évacuées tant que le feu ne sera pas fixé", annonce la préfète de Nouvelle-Aquitaine. Aucune personne ne pourra non plus aller travailler dans ces communes.
La préfète ajoute qu'elle recommande aux touristes de ne pas se rendre sur le secteur. "J'incite les touristes à ne pas venir" a-t-elle annoncé à la presse.
Incendies en Gironde : voici les dernières annonces de la Préfecture
La prefecture annonce des conditions de retour dans leur foyer des plus de 220 000 évacués dans le département de la Gironde.
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