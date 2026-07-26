Incendies en Gironde : voici les dernières annonces de la Préfecture

Il n'y aura "pas de travail" lundi dans les entreprises des communes évacuées précise la préfète de la région Nouvelle Aquitaine, Sophie Brocas.

Le seuil d'alerte aux particules fines dépassé dans quatre départements du Sud-Ouest (ARS).

Il n'y aura "pas de retour possible dans les collectivités évacuées tant que le feu ne sera pas fixé", annonce la préfète de Nouvelle-Aquitaine. Aucune personne ne pourra non plus aller travailler dans ces communes.