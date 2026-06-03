Affaire Lyhanna : des "dysfonctionnements" après une plainte pour viol contre le principal suspect, une enquête administrative ouverte

Laurent Nuñez a annoncé mercredi diligenter, avec Gérald Darmanin, une enquête administrative sur d'éventuels "dysfonctionnements" après une plainte pour viols sur mineure déposée en août 2025 contre l'homme de 41 ans soupçonné de l'enlèvement de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers.

"J'en ai parlé avec le garde des Sceaux et nous avons décidé sur cette question de diligenter une enquête administrative, qui sera confiée à l'Inspection générale de la justice, à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale pour identifier évidemment d'éventuels dysfonctionnements", a-t-il annoncé.

Cette plainte pour "viols sur mineure de moins de 15 ans" a été déposée le 22 août 2025 à la brigade de gendarmerie de Plaisance du-Touch, en Haute-Garonne.

Le parquet de Toulouse a transféré le dossier à celui d'Auch

Comme l'agression présumée avait eu lieu à Montestruc-sur-Gers, village où réside la famille de Lyhanna dans le Gers, le parquet de Toulouse a transféré le dossier au parquet d'Auch, qui n'a pu transmettre la plainte à la gendarmerie de Fleurance qu'en janvier, a indiqué la procureure d'Auch Clémence Meyer, précisant que "l'enquête est toujours en cours".

La mère de la fille qui a déposé cette plainte a indiqué sur BFM avoir sollicité les enquêteurs à plusieurs reprises pour connaître l'évolution de la procédure, sans obtenir de réponse.

David Taupiac a rappelé que le suspect, un père de famille, n'avait pas été entendu sur ces accusations.

Comportement inapproprié envers une lycéenne

Par ailleurs, il y a cinq ans, le suspect avait également été licencié de son emploi au lycée de Lectoure (Gers) "après une procédure disciplinaire suite au signalement d'un comportement inapproprié envers une lycéenne", selon la région Occitanie.

Chargée de la gestion des lycées, la collectivité a précisé que le père de famille avait fait des remplacements en tant qu'"agent polyvalent d'entretien/petite maintenance" dans plusieurs établissements gersois entre septembre 2018 et février 2021.

Le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire pour l'enlèvement et la séquestration de Lyhanna, portée disparue depuis vendredi.

Aucune condamnation ne figure à son casier judiciaire, a relaté le procureur d'Agen, Olivier Naboulet.