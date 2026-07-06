Les 10 infos à ne pas louper ce lundi 6 juillet

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1. Cédric Jubillar reconnaît le meurtre de son épouse Delphine

Cédric Jubillar a reconnu avoir tué son épouse, Delphine Jubillar, après avoir toujours nié les faits depuis sa disparition en 2020. Ces aveux, révélés dans une lettre manuscrite adressée à son avocat, interviennent à deux mois de son procès et marquent un tournant majeur dans cette affaire.

2. Incendie dans les Pyrénées-Orientales : le feu reste hors de contrôle

L'incendie qui ravage les Pyrénées-Orientales n'est toujours pas maîtrisé. Déjà 4 600 hectares ont brûlé et 10 000 personnes ont été évacuées. Mobilisés à 700, les pompiers poursuivent leur lutte pour contenir les flammes malgré des conditions météo très défavorables, entre vents violents, fortes chaleurs et sécheresse.

3. Canicules : le PS ne votera pas la motion de censure des Écologistes

Malgré le soutien affiché d'Olivier Faure à la motion de censure des Écologistes, les députés socialistes ont annoncé qu'ils ne la voteront pas. S'ils dénoncent eux aussi l'inaction climatique du gouvernement, ils estiment que les Français attendent des solutions concrètes plutôt qu'une crise politique. Sans le soutien du PS ni du RN, la motion n'a aucune chance d'obtenir les 289 voix nécessaires pour renverser le gouvernement.

4. Deux streamers jugés à Nice pour violences après la mort de Jean Pormanove

Les streamers Naruto et Safine comparaissent ce lundi devant le tribunal de Nice pour des faits de violences en ligne. Leur procès ne porte pas sur la mort de Jean Pormanove, décédé en direct l'été dernier, l'autopsie ayant conclu à l'absence d'intervention d'un tiers, mais relance le débat sur les dérives de certaines plateformes de streaming.

5. Mondial-2026: l'héroïsme des Anglais, l'impuissance du Brésil, l'intervention de Trump

Les Anglais, héroïques à dix, ont résisté aux vagues mexicaines de l'Azteca pour arracher leur qualification pour les quarts de finale du Mondial, à l'inverse d'un Brésil qui ne produit plus de rêve et a été mise à terre par un immense joueur, le Norvégien Erling Haaland. Le choc des huitièmes opposera lundi à Dallas le Portugal de Cristiano Ronaldo à l'Espagne championne d'Europe avant une autre affiche, au parfum de scandale celle-là, entre les Etats-Unis et la Belgique.

6. Séismes au Venezuela: plus de 3.000 morts, des corps non identifiés enterrés

Le bilan des deux séismes qui ont frappé le nord du Venezuela le 24 juin s'alourdit à 3 342 morts et 16 740 blessés, selon les autorités. Face au nombre de victimes, les corps non identifiés commencent à être enterrés, tandis que le nombre de disparus reste incertain, avec des estimations pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers.

7. Russie : plus de 500 drones ukrainiens abattus en une nuit

La Russie affirme avoir détruit 519 drones ukrainiens lors d'une attaque massive menée dans la nuit sur plus de vingt régions et la Crimée. Une femme a été tuée à Kertch et plusieurs personnes blessées, tandis que des coupures d'électricité touchent Sébastopol après des frappes sur des infrastructures énergétiques.

8. Ukraine : au moins 10 morts dans des frappes russes près de Kiev

Des bombardements russes ont fait au moins 10 morts dans la région de Kiev. Les autorités locales font état de neuf victimes dans la capitale et d'une autre dans le district de Boutcha, tandis que 46 personnes ont également été blessées.Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté lundi ses alliés a prendre des "décisions fermes" au sommet de l'Otan prévu à Ankara mardi et mercredi

9. UE : des ONG dénoncent un recul des politiques environnementales

Pesticides, déforestation...: dix ONG ont recensé lundi une "vague de reculs" environnementaux en deux ans dans l'Union européenne, pointant du doigt des votes de la droite et de l'extrême droite pour détricoter le Pacte vert ("Green Deal") du précédent mandat.

10. Carburants : les recettes fiscales chutent de 80 millions d'euros

Les recettes fiscales liées aux carburants ont baissé de plus de 80 millions d'euros sur les six premiers mois de 2026 comparées à la même période en 2025, a fait savoir lundi le ministre des Comptes publics David Amiel sur RTL.