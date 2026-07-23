Deux assistantes maternelles bientôt jugées après avoir enfermé 12 enfants dans une voiture

Deux assistantes maternelles seront jugées fin septembre pour avoir parqué une douzaine d'enfants dans une voiture au sous-sol d'une structure d'accueil clandestine à Yerres (Essonne), a indiqué mercredi le parquet d’Évry, confirmant une information du Parisien.

12 enfants âgés de 4 mois à 7 ans entassés dans une voiture

Ces deux femmes, âgées de 41 et 48 ans, ont été renvoyées lundi devant le tribunal correctionnel.

Elles avaient été placées en garde à vue après un contrôle de police, jeudi dernier, dans une maison d'assistantes maternelles (MAM) dans la commune essonnienne située à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Paris.

Jugées en comparution immédiate, elles ont sollicité un délai supplémentaire pour préparer leur défense.

Lors du contrôle policier, les forces ont découvert 12 enfants, âgés de 4 mois à 7 ans, entassés dans le véhicule où ils se trouvaient depuis plusieurs dizaines de minutes.

Selon le parquet, les enfants y avaient été placés afin de "les dissimuler à un contrôle des services de la PMI", alors que l'agrément de l'une des assistantes maternelles était suspendu.

Cette femme sera jugée pour "accueil moyennant rémunération de mineurs après une décision de suspension d'agrément" et "mise en danger de 12 mineurs", a détaillé le ministère public.

Sa co-prévenue comparaîtra aussi pour l'infraction de mise en danger de mineurs ainsi que pour celle de "détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante".

Dans l'attente de leur procès, les deux prévenues ont été placées sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact l'une avec l'autre et d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, a précisé le parquet.