Deux personnes en garde à vue après la découverte d'un corps dans une voiture brûlée

Deux personnes ont été placées lundi en garde à vue après la découverte d'un corps dans un véhicule incendié dans un bois à Plainval (Oise).

Dimanche, "à la suite de l'appel d'un employé de ferme qui constatait de la fumée s'élevant d'un bois", les sapeurs-pompiers "ont circonscrit un feu qui provenait d'un véhicule", dans lequel un corps a ensuite été découvert, selon le parquet, confirmant une information du Courrier Picard.

L'état du corps "excluait une identification immédiate", mais les investigations ont orienté les enquêteurs vers le conducteur habituel du véhicule, un homme de 51 ans qui n'a plus donné "signe de vie depuis le moment de l'incendie". L'enquête s'est attachée à déterminer l'emploi du temps de cet homme dans la nuit précédant la découverte du corps.

Une altercation à l'issue d'une fête

Selon les premiers éléments de l'enquête, "deux personnes semblaient avoir eu une altercation avec la victime" à l'issue d'une fête donnée sur la commune de Maignelay-Montigny, à moins de 10 km de Plainval. Ces deux personnes ont été placées en garde à vue lundi "pour permettre de vérifier cet élément et leur éventuelle implication dans le décès de la victime".

Une décision sur l'orientation et les qualifications de l'enquête sera prise à l'issue des gardes à vue, a encore précisé le parquet. L'enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie d'Amiens.