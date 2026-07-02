Les 10 infos à ne pas louper ce jeudi 2 juillet

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1. Un violent incendie ravage le sud de la France

Un important incendie s'est déclaré dans l'Hérault avant de se propager rapidement à l'Aude, où il a déjà détruit 800 hectares. Attisé par la sécheresse, les fortes chaleurs et des vents violents, le feu reste non maîtrisé malgré l'intervention de centaines de pompiers. Deux autres incendies sont également en cours à Rognac et Lançon-Provence, dans les Bouches-du-Rhône.

2. Marine Le Pen affirme être prête avant son jugement en appel

À six jours de son jugement en appel, Marine Le Pen assure ne pas craindre la décision de la justice, qui déterminera son éligibilité à l'élection présidentielle. Elle affirme toutefois qu'il lui serait impossible de mener une campagne sous bracelet électronique, tout en promettant de poursuivre son engagement politique, quelle que soit l'issue du procès.

3. Des attaques de missiles sur Kiev font au moins 13 morts dans "l'attaque la plus massive" depuis le début de la guerre

Une attaque massive de missiles et de drones russes sur Kiev a fait au moins 13 morts et 86 blessés. Plusieurs immeubles résidentiels et infrastructures civiles ont été touchés. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiha, a appelé les alliés de l'Ukraine à accélérer les livraisons de systèmes de défense aérienne après cette "nuit d'horreur" dans la capitale.

4. Un survivant retrouvé huit jours après les séismes au Venezuela

Un homme de 43 ans a été retrouvé vivant sous les décombres d'un bâtiment à Catia La Mar, huit jours après les violents séismes qui ont fait plus de 2 000 morts et des dizaines de milliers de disparus au Venezuela. Des équipes de secours venues de sept pays sont mobilisées depuis plusieurs jours pour tenter de l'extraire.

5. Mondial 2026 : au moins quatre morts lors des célébrations à Mexico

Les célébrations de la qualification du Mexique pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 ont viré au drame à Mexico. Au moins quatre personnes sont décédées : trois par asphyxie dans une foule de plus d'un million de supporters et une quatrième victime, un homme de 30 ans, des suites d'une crise d'épilepsie. La présidente Claudia Sheinbaum a adressé son soutien aux familles des victimes.

6. Affaire Dany Leprince : décision cruciale sur un nouveau procès

Quinze ans après un premier rejet cinglant, la Cour de révision annonce jeudi si elle annule ou non la condamnation à la prison à perpétuité de Dany Leprince, qui réclame un nouveau procès, pour un quadruple meurtre dans la Sarthe en 1994.

7. Fin de la vigilance orange canicule en France

Les quatre derniers départements en vigilance orange canicule ( Var, Alpes-Maritimes et les deux départements de Corse ) ont été rétrogradés en jaune jeudi matin, a indiqué Météo-France dans son bulletin de 06h00.

8. Crèches privées : non-lieu pour Aurore Bergé

La Aurore Bergé bénéficie d'un non-lieu dans l'enquête pour faux témoignage concernant ses liens avec une lobbyiste du secteur des crèches privées. La justice a estimé que les investigations n'avaient pas permis de prouver qu'elle avait menti sous serment devant une commission parlementaire.

9. Un avocat parisien mis en examen pour blanchiment et fraude fiscale

L'avocat Amar Bouaou, connu pour défendre des figures de la criminalité organisée, a été mis en examen pour blanchiment en bande organisée et fraude fiscale. L'enquête porte notamment sur près de 300 000 euros perçus via des sociétés sans activité réelle, tandis que sa défense conteste toute implication dans un réseau de blanchiment.

10. NBA : le transfert de Jaylen Brown relance le marché, LeBron attendu

L'annonce mercredi du transfert de Jaylen Brown des Boston Celtics aux Philadelphia 76ers a continué d'agiter une intersaison intense en NBA, qui attend fébrilement de connaître la destination de LeBron James.