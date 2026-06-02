Disparition de Lyhanna : ce que l’on sait du suspect mis en cause

Les recherches sont toujours en cours pour retrouver la jeune Lyhanna, 11 ans, disparue depuis vendredi dans le Gers. Un homme de 41 ans a été interpellé et a été présenté hier à un juge après l’ouverture d’une information judiciaire. Il est actuellement en détention provisoire pour “séquestration de mineure de moins de 15 ans”. Bien que son casier judiciaire soit vide, le profil de cet individu interroge.

Lyhanna est portée disparue depuis vendredi 29 mai. Elle a été aperçue pour la dernière fois devant son collège à Fleurance. Les recherches sont toujours en cours pour tenter de retrouver la jeune fille, alors que la thèse de la fugue a été écartée. Dimanche 31 mai, une grande battue a été organisée pour tenter de la retrouver ou de dénicher de potentiels indices. Les autorités ont annoncé que cette opération a mobilisé près de 280 personnes, sans résultats concernant la découverte de l’enfant. La battue a toutefois permis de trouver “un certain nombre d’objets, d’indices” dans cette commune de 6000 habitants et ses environs.

Dans le cadre de cette enquête, une information judiciaire a été ouverte hier, lundi 1er juin, confiée à un juge d’instruction. Hier soir, il lui a été présenté un individu qui était en garde à vue depuis samedi. L’homme, un certain Jérôme B., est désormais mis en examen pour “séquestration de mineur de moins de 15 ans” précise le procureur d’Agen, Olivier Naboulet. Il est actuellement en détention provisoire. “Le mis en cause, âgé de 41 ans, demeurant dans le Gers non loin de Fleurance, au casier judiciaire vierge, n’a pas souhaité s’exprimer devant le magistrat, ni répondre à d’éventuelles questions” a ajouté le procureur d’Agen. Le mis en cause connaissait la famille, et a déjà été en contact avec Lyanna par le passé.

“Il lui a fait des chatouilles”

Dans une interview accordée au média local Ici Occitanie (ex France Bleu), la mère précise qu’il s’agit du père de la meilleure amie de sa fille, et que Lyhanna s’était déjà rendue chez eux pour “une soirée pyjama”. Au cours de cette soirée, l'homme aurait eu des gestes déplacés envers sa fille. “Elle m'a dit qu'il lui avait fait des chatouilles. (...). Je lui ai dit que je ne voulais plus qu'elle lui adresse la parole ou qu'elle le voie”, ajoute-elle au micro d’Ici. Suite à cette soirée, la famille de Lyhanna aurait effectivement coupé les ponts avec cet homme.

Décrit comme un père de famille “qui joue avec ses enfants” de 6 et 11 ans dans la rue selon une voisine à BFM, le profil de de Jérôme B. a déjà posé problème au sein de la Région, qui l'employait. Ce dernier travaillait dans des lycées d’Occitanie en tant que contractuel comme agent d’entretien. En 2021, il a été écarté de son emploi car une proviseure a fait un signalement pour “des comportements inappropriés avec une élève”. Il lui aurait adressé des messages insistants sur les réseaux sociaux. Interrogée par I ci Occitanie , la Région confirme cette version des faits dans un communiqué. “À cette date, il a été mis fin à son contrat, après une procédure disciplinaire suite au signalement d’un comportement inapproprié envers une lycéenne. Son casier judiciaire (bulletin n°2) était vierge” à ce moment-là, atteste l’institution.

Contacté par l’Agence France-Presse (AFP), l’avocat de la famille de la disparue, François Roujou de Boubée, explique que la seule attente de ses proches “est de retrouver Lyhanna”. Une rivière est actuellement en train d’être sondée par des plongeurs dans l’espoir de retrouver des traces de Lyhanna.