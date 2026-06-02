L'IGPN saisie après qu'un adolescent aurait été blessé à l'œil par la police en marge de la victoire du PSG

Le parquet de Bobigny a indiqué mardi avoir saisi l'Inspection générale de la police nationale (IGPN, la "police des polices") après un signalement du député insoumis Aly Diouara affirmant qu'un adolescent de 13 ans a été éborgné samedi soir par un tir de LBD d'un policier à Bobigny, après la victoire du PSG en Ligue des champions.

Le ministère public précise que les faits rapportés par l'élu de Seine-Saint-Denis Aly Diouara font état d'"un jeune de 13 ans (qui) aurait été blessé à l'œil suite à un tir de LBD (lanceur de balle de défense, NDLR) qui proviendrait d'une voiture de police".

"Aucune plainte ni signalement concernant ces faits n'avait auparavant été porté à la connaissance du parquet de Bobigny auparavant. L'IGPN a été saisie afin, dans un premier temps, d'identifier puis entendre la victime et de confirmer la réalité des faits," ajoute le parquet.

Lundi soir, le parlementaire insoumis a publié sur X une vidéo de quelques secondes dans laquelle on voit un jeune garçon assis à l'arrière d'une voiture en mouvement, le visage ensanglanté et trempé de sueur, tenant un tissu sur son oeil droit.

Imagine : tu as 13 ans. Tu célèbres la victoire du club de ton cœur, le @PSG_inside. Et tu perds un œil parce qu’un policier a choisi de tirer au LBD depuis son véhicule pour disperser des jeunes dont le seul tort était de fêter un titre.



Je saisis le @Procureur93. pic.twitter.com/nhPrHhNDcO — Aly D (@AlyDiouara) June 1, 2026

"Imagine: tu as 13 ans. Tu célèbres la victoire du club de ton cœur, le PSG. Et tu perds un œil parce qu'un policier a choisi de tirer au LBD depuis son véhicule pour disperser des jeunes dont le seul tort était de fêter un titre", accuse Aly Diouara dans cette publication.

"On disperse et on charge"

"A chaque fois que les jeunes des quartiers populaires investissent l'espace public, la même mécanique se répète. On quadrille, on disperse et on charge", a dénoncé le député-maire de La Courneuve lors des questions au gouvernement mardi après-midi.

Interrogé par le parlementaire, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez s'est déclaré "extrêmement attentif" et "regrette évidemment" cette affaire.

"Je ne connais pas le contexte. Est-ce bien le résultat d'une action de police ? Je n'en sais rien. Moi, je fais confiance à la justice de mon pays", a poursuivi le ministre.