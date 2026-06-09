Les 10 infos à ne pas louper ce mardi 9 juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Affaire Lyhanna: sous pression, le gouvernement tente d'apporter des réponses

Après la colère de milliers de manifestants lundi soir contre le rôle des autorités dans l'affaire Lyhanna, Sébastien Lecornu réunit mardi matin une poignée de ministres pour décider de nouvelles mesures pour la protection des enfants et contre les violences sexuelles. Dans un courrier rendu public lundi soir par ses équipes, le chef du gouvernement a souligné "l'effroi" mais aussi "une incompréhension sur les circonstances" du décès de l'enfant de 11 ans dans le Gers, et les dysfonctionnements du système judiciaire.

2.Les hostilités entre Iran et Israël suspendues, les menaces persistent

Les hostilités entre Iran et Israël se sont interrompues lundi, après des frappes réciproques pour la première fois depuis la trêve conclue il y a deux mois, chaque camp menaçant néanmoins l'autre de représailles en cas de nouvelle attaque.L'Iran avait d'abord annoncé l'arrêt de son opération militaire contre Israël, à la suite d'un message du président américain, Donald Trump, exhortant les deux pays à cesser "immédiatement" les hostilités."A l'heure actuelle, les hostilités sur ce front ont cessé", a ensuite confirmé le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

3.Affaire Patrick Bruel : sa garde à vue prolongée de 24 heures

La garde à vue de Patrick Bruel a été prolongée de 24 heures dans le cadre de l'enquête pour viols, tentatives de viol et agressions sexuelles visant actuellement 13 plaignantes. Le chanteur de 67 ans, qui conteste l'ensemble des accusations, est entendu depuis lundi par la police judiciaire. L'enquête porte sur des faits présumés remontant à 1997 et examine également des plaintes déposées en France et en Belgique. Sous le poids de cette affaire, l'artiste a annulé la majeure partie de sa tournée prévue cet été.

4.Mondial 2026 : un arbitre somalien écarté après s’être vu refuser l’entrée aux Etats-Unis

À quelques jours du coup d’envoi du Mondial 2026 organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada, les tensions géopolitiques s’invitent déjà dans la compétition. Lundi soir, la Fifa a annoncé qu'un arbitre somalien star, Omar Abdulkadir Artan, refoulé par la police américaine des frontières samedi à son entrée à Miami en provenance d'Istanbul, n'officierait finalement pas durant la Coupe du monde. Un premier gros couac pour la Fédération internationale, qui a expliqué dans un communiqué transmis à l'AFP qu'elle "n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte, y compris dans l'octroi des visas".

5.Seine-Saint-Denis : un collégien meurt dans l'incendie d'un immeuble, son frère grièvement blessé

Un adolescent de 13 ans est décédé mardi matin dans l'incendie d'un appartement situé dans une barre d'immeuble à Saint-Denis-Pierrefitte (Seine-Saint-Denis). Son jeune frère de 7 ans, grièvement brûlé, a été hospitalisé avec un pronostic vital engagé. Leur mère et un bébé de six mois ont également été pris en charge, tandis que le père est en état de choc. Le feu, qui s'est déclaré au cinquième étage avant de se propager à un second logement, a nécessité l'intervention d'une centaine de pompiers et l'évacuation complète de l'immeuble. Une cellule psychologique et des solutions de relogement ont été mises en place pour les habitants

6.Vols de manuscrits russes : sept Géorgiens jugés à Paris

Sept ressortissants géorgiens comparaissent à partir de mardi devant le tribunal correctionnel de Paris pour le vol de précieux manuscrits d’auteurs russes, dont Alexandre Pouchkine, dérobés dans plusieurs bibliothèques prestigieuses françaises. Poursuivis pour association de malfaiteurs et, pour certains, vol de biens culturels, ils encourent jusqu’à dix ans de prison. L’enquête cherche notamment à déterminer s’il s’agissait d’escrocs agissant pour leur propre compte ou d’un réseau organisé lié à la Russie.

7.Défense : le Sénat appelé à voter une hausse du budget militaire

Le Sénat s'apprête à voter mardi pour augmenter l'effort de défense de la France d'ici 2030 dans le contexte des conflits internationaux, mais le montant précis de la rallonge budgétaire aux armées continue de diviser la classe politique.

8.OpenAI prépare à son tour son entrée en Bourse

Le créateur de ChatGPT, OpenAI, a récemment déposé son projet confidentiel d'introduction en Bourse, a dévoilé lundi l'entreprise, une semaine après l'annonce semblable de son rival Anthropic et à quelques jours de la cotation record de SpaceX.

9.2025, l’année la plus violente depuis la Seconde Guerre mondiale selon une étude

Le monde s'est installé dans un niveau de violence élevée avec, en 2025, le plus grand nombre de conflits étatiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et une explosion des attaques visant des civils, selon une étude norvégienne publiée mardi.

10.Real Madrid : Florentino Pérez réélu président jusqu’en 2030

Le président emblématique du Real Madrid Florentino Pérez, défié dans les urnes pour la première fois depuis 2009 par l'entrepreneur Enrique Riquelme, a été réélu dimanche soir jusqu'en 2030 pour un huitième mandat à la tête de la Maison Blanche.