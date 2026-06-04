Nantes : un homme tué par balle lors d’une nouvelle fusillade, le quatrième en un mois

Un homme d'une vingtaine d'années a été tué, jeudi, par balles dans un quartier sensible de Nantes, le quatrième depuis fin avril dans la ville, a-t-on appris de source policière.

"D'après les informations actuellement disponibles, quatre personnes sont mortes", a affirmé la police sans plus de précision. L'accident s'est produit dans la zone de Campanoz, en dehors de la ville, et "tous les services de secours sont sur place", ajoute le communiqué.

De son côté, l'association nationale des pompiers a indiqué avoir reçu à 11h19 un message signalant l'accident d'un petit avion, près de l'aérodrome de Medulin.

Sept pompiers et trois véhicules d'incendie ont été dépêchés sur place ainsi que trois équipes médicales d'urgence, une équipe médicale d'urgence héliportée et la police, ont expliqué les pompiers sur Facebook.

La chaîne publique HRT affirme que l'avion, immatriculé en Allemagne, avait décollé d'Autriche avec Medulin pour destination.

Plus de précisions sur l'accident sont attendues plus tard jeudi à l'arrivée des enquêteurs de l'agence nationale d'enquête sur les accidents du trafic aérien, maritime et ferroviaire (AIN).