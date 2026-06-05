Narcotrafic: Félix Bingui, chef présumé du clan Yoda, condamné à 12 ans de prison

Félix Bingui, chef présumé du gang marseillais de narcotrafic Yoda, a été condamné vendredi à 12 ans de prison pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment par le tribunal correctionnel de Marseille.

Ces peines sont sensiblement inférieures aux réquisitions du parquet, qui avait réclamé 16 ans de prison contre M. Bingui et 12 contre Mohamed Hussein Saleh. Le tribunal a également renoncé à la période de sûreté des deux tiers demandée par le ministère public.

Celui qu'on surnomme "le chat" a aussi été condamné à une amende de 200.000 euros. Félix Bingui, 35 ans, était jugé depuis trois semaines aux côtés de 19 coprévenus dont deux sous le coup d'un mandat d'arrêt.

La justice l'accuse d'avoir dirigé, entre 2021 et 2023, un des principaux points de deal des quartiers nord de la ville à l'époque, "la Fontaine", au cœur de la cité de la Paternelle, avant que le clan Yoda soit défait par la DZ Mafia au terme d'une guerre sanglante entre les deux gangs.

Considéré par les enquêteurs comme le "grand gérant" des points de vente du réseau, Zine Eddine Belkai, en fuite, a été condamné à 8 ans de prison.

Pour les autres prévenus, présumés convoyeurs, ravitailleurs, conditionneurs, ou "blanchisseurs" -, la plupart comparaissant libres, les peines vont jusqu'à six ans de prison, mais le tribunal a prononcé quatre relaxes.