Un car scolaire percuté par un train en Belgique, quatre morts

Un car scolaire, transportant des enfants, a été percuté par un train mardi matin dans le nord de la Belgique, faisant plusieurs morts.

L'accident s'est produit dans le village de Buggenhout, en Flandres, à "un passage à niveau", a déclaré à l'AFP Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, gestionnaire du réseau ferré belge.

"Ça c'est passé vers 08h. Un minibus a été percuté par un train qui devait marquer l'arrêt à la station suivante, qui était à un kilomètre environ", a-t-il affirmé. "Le choc a été excessivement violent", a-t-il assuré, faisant état d'un "bilan dramatique".

Quatre décès dont deux enfants

Quatre personnes, dont deux enfants, ont été tuées a annoncé mardi le vice-Premier ministre Maxime Prévot.

(EN/FR/NL) A tragic collision between a train and a school bus took place in Buggenhout this morning. Four people have been killed, including two children.

I would like to thank my colleagues from other countries who have already come forward to express their solidarity, and I… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) May 26, 2026

La porte-parole de la police fédérale An Berger a indiqué à la chaîne VRT que sept écoliers, le conducteur et un accompagnateur se trouvaient à bord du car scolaire.

Elle a précisé qu'aucun des voyageurs à bord du train n'a été blessé.

Le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin a lui déploré un "tragique accident". "Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Je souhaite beaucoup de courage aux blessés", a-t-il écrit sur le réseau social X.

Met grote verslagenheid verneem ik het tragische ongeval in Buggenhout, waarbij een schoolbus werd gegrepen door een trein.

Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten. Ik wens de gewonden veel sterkte toe.

Dank onze hulpdiensten voor hun snelle inzet ter plaatse. — Bernard Quintin (@BernardQuintin_) May 26, 2026

Des circonstances encore floues

Les circonstances de l'accident sont encore très floues. Selon Infrabel (gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge, ndlr), le minibus a franchi le passage à niveau, dont la barrière était fermée, avec un feu rouge.

"La barrière était fermée, on a des caméras techniques qui le montrent", a indiqué le porte-parole et responsable du service de presse chez Infrabel.

Le train qui l'a percuté roulait à environ 120 km/h et s'apprêtait à amorcer son freinage à l'approche d'une gare, située à environ un kilomètre plus loin. Le minibus a alors "été projeté à une quinzaine de mètres contre un pylône métallique qui soutenait certains câbles du passage à niveau", a ajouté le porte-parole d'Infrabel.

Plus d'informations à venir sur le site de Brut.