France
Société

Un car scolaire percuté par un train en Belgique, quatre morts

via Getty Images
Un car scolaire, transportant des enfants, a été percuté par un train mardi matin dans le nord de la Belgique, faisant plusieurs morts.
Brut. avec AFP
Publié le
26
/
05
/
2026
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L'accident s'est produit dans le village de Buggenhout, en Flandres, à "un passage à niveau", a déclaré à l'AFP Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, gestionnaire du réseau ferré belge.

"Ça c'est passé vers 08h. Un minibus a été percuté par un train qui devait marquer l'arrêt à la station suivante, qui était à un kilomètre environ", a-t-il affirmé. "Le choc a été excessivement violent", a-t-il assuré, faisant état d'un "bilan dramatique".

Quatre décès dont deux enfants

Quatre personnes, dont deux enfants, ont été tuées a annoncé mardi le vice-Premier ministre Maxime Prévot.

La porte-parole de la police fédérale An Berger a indiqué à la chaîne VRT que sept écoliers, le conducteur et un accompagnateur se trouvaient à bord du car scolaire. 

Elle a précisé qu'aucun des voyageurs à bord du train n'a été blessé.

Le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin a lui déploré un "tragique accident". "Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Je souhaite beaucoup de courage aux blessés", a-t-il écrit sur le réseau social X.

Des circonstances encore floues

Les circonstances de l'accident sont encore très floues. Selon Infrabel (gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge, ndlr), le minibus a franchi le passage à niveau, dont la barrière était fermée, avec un feu rouge.

"La barrière était fermée, on a des caméras techniques qui le montrent", a indiqué le porte-parole et responsable du service de presse chez Infrabel. 

Le train qui l'a percuté roulait à environ 120 km/h et s'apprêtait à amorcer son freinage à l'approche d'une gare, située à environ un kilomètre plus loin. Le minibus a alors "été projeté à une quinzaine de mètres contre un pylône métallique qui soutenait certains câbles du passage à niveau", a ajouté le porte-parole d'Infrabel.

Plus d'informations à venir sur le site de Brut.

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