Environnement
Changement climatique

Canicule : Paris et trois autres nouveaux départements en vigilance orange

REUTERS
La vigilance orange canicule a été étendue pour la journée de jeudi à Paris et trois départements de la petite couronne selon Météo-France.
Brut. avec AFP
Publié le
27
/
05
/
2026
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Ce sont des territoires en plus des 13 départements déjà à ce niveau de vigilance dans l'ouest de la France, a annoncé mercredi Météo-France.

Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne passeront en orange à partir de jeudi midi, avec des températures maximales prévues de 32 à 34°C, localement 35°C, selon le dernier bulletin de prévisions. Les Yvelines, le Val d'Oise, la Seine-et-Marne et l'Essonne passent, eux, en vigilance jaune, avec des températures maximales équivalentes mais des nuits "moins chaudes", selon la même source.

Des impacts sur les cultures et l'élevage à prévoir

"'On est face à quelque chose d'inédit", explique l'agronome Iñaki García de Cortázar-Atauri, directeur de l'unité Agroclim (Inrae PACA). Il ajoute qu'"on sait qu'on va avoir certainement des récoltes très précoces, une fois de plus", cette canicule se combinant avec des cycles accélérés depuis le début du printemps.

Pour ce qui est de l'élevage, c'est la première vague de chaleur de l'année, et la première est "généralement la plus sévère" pour les animaux, a souligné David Renaudeau, directeur de recherche à l'Inrae Bretagne-Normandie. "On a des laits un peu moins riches en protéines", conclut-il.

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