Patrick Bruel: sa garde à vue prolongée de 24 heures, nouvelles plaintes à venir

La garde à vue de Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, a été prolongée de 24 heures, a indiqué mardi le parquet de Nanterre, tandis que trois nouvelles plaintes à son encontre pour viols et tentative de viol ont été annoncées.

"De nouvelles plaintes vont être déposées contre lui"

Lors d'une interview à BFMTV mardi, l'avocate Myriam Guedj Benayoun a annoncé qu'une plainte pour tentative de viol serait déposée "cette semaine" contre lui.

Sa cliente, une comédienne âgée de 46 ans, accuse Patrick Bruel d'une tentative de viol, des faits qui se seraient déroulés en 2000 au domicile parisien du chanteur alors qu'elle avait 19 ans.

Cette année-là, elle participe à un tournage pour un clip du chanteur. Quelques jours plus tard, elle reçoit un appel de Patrick Bruel qui l'invite à visionner le clip à son domicile en présence de toute l'équipe du tournage.

"A sa grande surprise, quand elle arrive, il va être seul, nu sous un peignoir", affirme Me Guedj Benayoun.

Patrick Bruel va la conduire dans une chambre où aurait eu lieu la tentative de viol: "Il va monter sur elle, se frotter à elle, lui déchirer son collant", relate l'avocate au micro de BFMTV.

Deux autres plaintes pour viols visant Patrick Bruel vont par ailleurs être déposées dans les prochains jours, a indiqué mardi à l'AFP Me Corinne Herrmann, avocate de Flavie Flament, confirmant une information de BFMTV.

"Ce sont des clientes qui réservent leur parole à la justice et qui souhaitent être entendues par un juge d'instruction, ce que l'on va évidemment demander", a expliqué lundi sur BFMTV Me Herrmann.

Patrick Bruel conteste l'ensemble des accusations.

Sous pression, il a annoncé l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée, qui devait commencer mi-juin à Paris avant de l'emmener dans les festivals.

En garde à vue depuis lundi matin

Patrick Bruel, 67 ans, est entendu depuis lundi par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête visant à ce stade 13 plaignantes. Les investigations portent notamment sur des accusations d'agressions sexuelles, tentatives de viol, viols et harcèlement remontant à 1997, 2000 et 2001.

Les enquêteurs examinent également d'autres faits signalés au cours de l'enquête, dont une accusation de viol à Dinard en 2012 et une plainte pour viol et agression sexuelle déposée en Belgique en 2010. Sa garde à vue, prolongée de 24 heures, doit prendre fin au plus tard mercredi matin.