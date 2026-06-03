Sacre du PSG : un policier hors service condamné à 14 mois de prison ferme et écroué

Un policier, jugé mardi en comparution immédiate à Paris, a été condamné à 14 mois de prison ferme et incarcéré pour des violences commises ce week-end en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions, a-t-on appris mercredi auprès du parque

Erwan M., 24 ans, a braqué dans la nuit de samedi à dimanche un automobiliste avec son arme, alors qu'il était hors service.

Selon BFMTV, il a expliqué lors de son procès qu'il était ivre au moment des faits.

Il a été jugé pour violence avec arme, violences en réunion et port d'arme de catégorie D, et condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix mois assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans incluant une obligation de soins, et à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans.

Des dizaines de personnes jugées

Un mandat de dépôt a été prononcé à son encontre et il a été aussitôt incarcéré. Le tribunal correctionnel n'a pas fait droit à sa demande de non-inscription de sa condamnation à son casier judiciaire.

Depuis lundi, 27 personnes ont été jugées en comparution immédiate à Paris. Six d'entre elles ont été relaxées et les autres ont été condamnées à des travaux d'intérêt général ou des peines allant de quatre mois de prison avec sursis à quatorze mois de prison ferme.

Par ailleurs, 26 personnes ont été jugées en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à des peines allant jusqu'à 10 mois d'emprisonnement ferme aménagés en bracelet électronique, selon le bilan du parquet de Paris.