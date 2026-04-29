Donald Trump presse l'Iran de faire "vite" pour conclure un accord

Donald Trump a averti mercredi que les Iraniens avaient "intérêt à devenir intelligents et vite!", au moment où les négociations entre les deux pays visant à mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient sont au point mort.

"Les Iraniens ont intérêt à devenir intelligents, et vite ! ».

Les craintes d’un blocage durable du détroit d’Ormuz font grimper le Brent à 117 dollars. Washington évoque un blocus prolongé, alimentant les inquiétudes d’une impasse durable. Selon l’ONU, cette hausse des prix de l’énergie pourrait plonger plus de 30 millions de personnes dans la pauvreté.

En Iran, la chute historique du rial et les sanctions renforcent le pessimisme, tandis que les négociations avec les États-Unis stagnent. Malgré une trêve prolongée, les tensions persistent autour du détroit d’Ormuz, Donald Trump avertissant : « Les Iraniens ont intérêt à devenir intelligents, et vite ! ».

Des exigences « irrationnelles »

Les discussions restent bloquées, l’Iran voudrait repousser le dossier nucléaire, au cœur des tensions avec les États-Unis et Israël. Washington mise sur le blocus pour contraindre Téhéran à limiter durablement son programme, tandis que l’Iran dénonce des exigences « irrationnelles » tout en défendant son droit au nucléaire civil.

Frappes au Liban

Au Liban, de nouvelles frappes israéliennes ont fait des morts malgré le cessez-le-feu, tandis que la crise économique s’aggrave avec 1,2 million de personnes menacées de famine. En parallèle, Washington s’explique sur sa gestion du conflit avec l’Iran.