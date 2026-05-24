Un adolescent tué dans un camping de Seine-et-Marne

Les faits se sont produits dans le camping Le Parc de Paris à Villevaudé, une commune de plus de 2.000 habitants, à 38 km au nord-est de Paris.

Un adolescent de 17 ans a été mortellement poignardé samedi soir dans un camping de Seine-et-Marne, puis un garçon du même âge a été interpellé en Seine-Saint-Denis, soupçonné d'être l'auteur du coup fatal, a-t-on appris auprès du parquet de Meaux dans la nuit de samedi à dimanche.

Vers 19H40, des personnes y sont entrées à la recherche de l'adolescent, l'ont poignardé et sont reparties, a brièvement relaté à l'AFP une source policière. Elles étaient deux, a ensuite précisé la source judiciaire.

"Un individu qui selon toute vraisemblance serait l'auteur du coup fatal à l'arme blanche a ensuite été interpellé en Seine-Saint-Denis, il s'agit d'un jeune, mineur, également âgé de 17 ans", a indiqué à l'AFP une magistrate du parquet du Meaux, s'étant rendue sur place.

Le crime se serait produit sur fond de rivalité amoureuse entre la victime et l'auteur, avec une jeune femme au milieu, a indiqué la magistrate, qui s'est refusée à livrer davantage de d'éléments, au tout début de l'enquête.

La police judiciaire a été saisie de l'enquête.