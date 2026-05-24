Une enquête ouverte pour meurtre après la découverte d'un corps dans une voiture incendiée en Isère

Le corps d'une personne a été retrouvé dans une voiture incendiée dimanche matin à Echirolles, en périphérie de Grenoble, et une enquête pour "meurtre en bande organisée" a été ouverte, a indiqué le parquet de Grenoble.

La macabre découverte a été faite vers 05h"par les pompiers qui intervenaient pour un feu de véhicule" dans un quartier du sud-est de la ville, précise-t-il dans un communiqué. "A l'intérieur du véhicule se trouvait le corps d'un homme non encore identifié", poursuit le parquet, ajoutant que la victime a été atteinte "par des tirs d'arme à feu".

A proximité de l'épave et de la victime, découvertes au pied d'un immeuble, des "douilles" ont été trouvées ainsi qu'un "bidon d'essence", avait indiqué plus tôt à l'AFP le parquet.

Une autopsie prévue lundi matin

Une autopsie est prévue lundi matin. L'enquête, ouverte en outre pour "destruction par moyen dangereux en bande organisée", a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS), selon le communiqué.

Grenoble et certaines de ses banlieues dont Echirolles sont régulièrement marquées par des épisodes de violences par arme à feu liées au trafic de drogue.

Le 24 mars, toujours à Echirolles, un homme de 44 ans avait été tué par balles au pied d'un immeuble dans un quartier prioritaire de l'ouest de la ville. Des douilles avaient été retrouvées à proximité de la victime, selon la police.