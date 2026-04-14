1er-Mai: Braun-Pivet critique le gouvernement "qui avait un an pour négocier"

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a mis en cause mardi le gouvernement qui "avait un an pour négocier avec les organisations syndicales sur le travail du 1er-Mai et ne l'a pas fait", jugeant cet échec "symptomatique" du manque de concertation en France.

"Cette question du 1er-Mai, de permettre à nos boulangers, nos fleuristes de travailler, elle est sur la table depuis plus d'un an (...) Les gouvernements précédents avaient pris des engagements de discussion, et il ne s'est rien passé", a dénoncé Yaël Braun-Pivet sur RTL.

Le gouvernement de Sébastien Lecornu a renvoyé lundi soir sine die la loi permettant d'élargir le travail ce jour-là en France mais a annoncé qu'il souhaitait engager un dialogue avec certains commerces de proximité.

"Trop tard"

Ce texte, voté au Sénat "est revenu à l'Assemblée nationale en janvier 2026, donc ce n'est pas comme si ça arrivait aujourd'hui", a-t-elle noté.

"Le résultat, quand ça arrive dans l'hémicycle, patatras, ça ne se passe pas bien et on se met à négocier le vendredi soir. Mais c'est trop tard, il faut négocier avant, il faut écouter le Parlement, il faut écouter les organisations syndicales", a-t-elle insisté.

Elle a jugé que cet échec "est symptomatique de ce qui se passe dans notre pays: on ne discute pas, on ne dialogue pas et on arrive à ce résultat-là".

"Je n'en peux plus de ce pays où les gens ne se parlent pas. On ne peut pas réformer si on ne se parle pas", a-t-elle insisté.