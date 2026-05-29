Un Autrichien condamné à 15 ans de prison pour un projet d'attentant contre un concert de Taylor Swift

Un tribunal autrichien a condamné jeudi soir à 15 ans de prison un homme de 21 ans, qui avait plaidé coupable de complot en vue d'un attentat djihadiste déjoué lors d'un concert de Taylor Swift à l'été 2024.

Membre de l’État islamique depuis 2023, il avait ciblé le stade où plus de 170.000 spectateurs étaient attendus et avait tenté de fabriquer une bombe sur instruction de l’organisation jihadiste. Arrêté la veille du concert grâce à des renseignements américains, il risque jusqu’à 15 ans de prison. Les trois concerts de la chanteuse avaient été annulés par précaution.

"Peur de mourir"

Beran A. a déclaré au tribunal s'être aussi rendu à Dubaï et avoir acheté deux couteaux dans le but de s'en prendre à des membres des forces de l'ordre en mars 2024.

Mais au moment de passer à l'acte, il a soudain été pris de "panique" et a abandonné, avec un sentiment d'échec, a-t-il confié.

Selon le parquet, il a également sollicité des conseils sur le choix des armes dans plusieurs groupes de discussion et auprès d'un haut responsable de l'EI, dont il diffusait la propagande sur une messagerie.

Le jeune homme s'est dit convaincu qu'il "devait mener le jihad", mais a dit qu'il "avait peur de mourir".

Selon l'acte d'accusation, lui, Arda K. et Hasan E. avaient échafaudé un plan pour tuer des membres des forces de l'ordre à la Mecque en mars 2024, ainsi qu'à Istanbul et à Dubaï.

Tandis que Beran A. et Arda K. sont rentrés sans être passés à l'acte, Hasan E. a planté un couteau dans le cou d'un agent de sécurité à La Mecque et blessé quatre autres personnes avant d'être maîtrisé.

Depuis, il attend en Arabie saoudite l'issue de la procédure pénale.

Complicité de tentative de meurtre

En Autriche, il est reproché à Beran A. et à Arda K. de l'avoir conforté dans ses intentions en maintenant un contact avec lui jusqu'à la veille de cette attaque.

Poursuivis pour complicité de tentative de meurtre, ils ont contesté une action commune et coordonnée. Arda K. a reconnu s'être rendu à Istanbul pour y commettre un attentat en mars 2024, sans avoir mis son projet à exécution.

Lors des plaidoiries finales, ils ont regretté leurs actes et l'avocate de Beran A., Anna Mair, a exhorté le jury à l'acquitter faute de preuve de l'accusation de complicité. "Ce n'est ni un leader, ni un cerveau idéologique", a-t-elle déclaré.

Au contraire, réitérant sa certitude de "contacts intensifs", le parquet a estimé qu'il fallait "envoyer clairement le message" que ceux qui commettront des crimes seront tenus responsables de tous les chefs d'accusation.

Un adolescent syrien a déjà été condamné en Allemagne à 18 mois de prison avec sursis pour sa contribution au projet d'attentat contre le concert de Taylor Swift.

La star avait écrit sur les réseaux sociaux que "la raison des annulations" de ses spectacles en Autriche l'avait "remplie d'un sentiment nouveau de peur".