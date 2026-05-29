Un abbé déchu du monastère Shaolin condamné à 24 ans de prison pour détournement de fonds

La justice chinoise a condamné vendredi un ancien responsable du célèbre temple Shaolin à 24 ans de prison pour détournement de fonds et corruption, commis sur une période de trois décennies.

"très" mauvaise conduite

Liu Yingcheng, qui portait le nom de Shi Yongxin lorsqu'il était abbé, avait été démis de ses fonctions en juillet 2025 pour "très" mauvaise conduite. Il était alors âgé de 59 ans. A l'issue d'une enquête il a été défroqué.

M. Liu "a profité de ses fonctions d'abbé du temple Shaolin et de président de la Fondation caritative et sociale Shaolin", fait valoir dans un communiqué un tribunal de Xinxiang, dans la province centrale du Henan.

"Impact social énorme"

Le tribunal affirme que "les circonstances de la corruption étaient particulièrement graves" avec un "impact social énorme".

Le temple Shaolin, situé dans la province du Henan, est connu pour être le berceau du kung-fu.

M. Liu a pris ses fonctions d'abbé en 1999 et, au cours des décennies suivantes, a aidé le temple à créer des dizaines d'entreprises, mais a essuyé de vives critiques pour avoir commercialisé le bouddhisme.

Selon le tribunal, il a détourné des actifs de l'organisation d'une valeur de plus de 131 millions de yuans (environ 16,4 millions d'euros) entre 2003 et 2025, agissant seul ou avec d'autres.

Il a en outre détourné plus de 151 millions de yuans de fonds de l'organisation à des fins personnelles entre 2012 et 2022, a déclaré le tribunal.

Depuis 2006, Liu avait illégalement accepté des biens d'une valeur de plus de 11 millions de yuans dans le cadre de projets de construction de temples. Il a également, de 1995 à 2022, donné plus de 5 millions de yuans en argent et en biens à des "fonctionnaires de l'Etat", pour obtenir des "avantages indus", selon la même source.

Il a aussi été condamné à une amende de 3,5 millions de yuans.

M. Liu n'entend pas faire appel du verdict, a indiqué le tribunal.