Les 10 infos à ne pas louper ce mardi 7 juillet

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Le destin présidentiel de Marine Le Pen se joue aujourd’hui

La cour d'appel de Paris rend ce mardi une décision déterminante pour l'élection présidentielle de 2027. Elle dira si Marine Le Pen, condamnée dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du FN, pourra se présenter. L'enjeu majeur est la durée de son éventuelle inéligibilité : si elle dépasse deux ans, sa candidature sera compromise et Jordan Bardella pourrait devenir le candidat du RN.

2. La canicule s'intensifie, 61 départements en alerte

La chaleur gagne du terrain en France : 61 départements sont placés en vigilance orange canicule ce mardi, quelques jours après un épisode de chaleur historique. Les fortes températures augmentent aussi le risque d'incendies, tandis que les pompiers restent mobilisés dans les Pyrénées-Orientales, où un feu, désormais stabilisé, a déjà entraîné l'évacuation de 10 000 personnes.

3. Mondial 2026: L'Espagne sort Ronaldo, la Belgique punit les USA, malgré Trump et Infantino

L'Espagne a remporté un duel ibérique au cordeau contre le Portugal (1-0) d'un Cristiano Ronaldo impuissant pour son dernier Mondial, lundi, et affrontera en quart la Belgique qui a balayé les Etats-Unis de Folarin Balogun (4-1), inutilement repêché par la Fifa.A Seattle, l'attaquant américain était bien titulaire mais n'a pas marqué face aux Diables Rouge, après la levée de sa suspension décidée par l'instance dirigeante, à la suite de l'intervention de Donald Trump auprès de Gianni Infantino qui a scandalisé le monde du foot.

4. Les résultats du bac 2026 arrivent

Les résultats du baccalauréat 2026 sont dévoilés ce mardi pour plus de 730 000 candidats. Cette session a été marquée par la volonté du ministre de l'Éducation de durcir l'évaluation de l'orthographe, une consigne finalement peu appliquée selon les syndicats. Les épreuves de rattrapage se tiendront jusqu'au 10 juillet.

5. Explosion à Damas pendant la visite de Macron

Une explosion a secoué le centre de Damas ce mardi matin, à proximité de l'hôtel où Emmanuel Macron avait passé la nuit. Le président français, déjà arrivé au palais présidentiel pour rencontrer Ahmad al-Chareh, n'a pas été touché. Cette déflagration intervient quelques jours après un attentat meurtrier dans la capitale syrienne, en pleine visite historique du chef de l'État français.

6. Sommet de l'Otan: les Européens espèrent éviter la colère de Trump

Les pays de l’Otan se retrouvent mardi et mercredi en sommet à Ankara avec un objectif central : éviter que cette réunion ne déraille sous les coups de butoir de Donald Trump.Pour tenter de l'amadouer, les Européens comptent démontrer, milliards de dollars à l'appui, leur sérieux à monter en puissance dans la défense de leur continent.

7. Iran : une foule immense rend hommage à Ali Khamenei

Une marée humaine est descendue mardi dans les rues de la ville sainte de Qom, au sud de Téhéran, au quatrième jour d'obsèques en Iran du défunt guide suprême Ali Khamenei qui ont mobilisé comme jamais la veille à Téhéran.

8. L'Ukraine frappe Moscou, la Russie intensifie ses bombardements

La guerre s'intensifie entre la Russie et l'Ukraine : Kiev a lancé plus de 430 drones vers Moscou dans la nuit, tandis que des bombardements russes ont fait au moins 28 morts et une centaine de blessés à Kiev et dans la région de Soumy. Cette nouvelle escalade intervient à l'ouverture d'un sommet de l'OTAN en Turquie, auquel participe le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

9. Cuba : une troisième panne d'électricité plonge le pays dans le noir

Cuba s'efforçait de rétablir le courant dans le pays lundi soir après une nouvelle panne générale, la troisième en moins de six mois, au moment où la production d'électricité est mise à rude épreuve par le blocus pétrolier imposé par Washington.

10. Basket : les Bleus décrochent leur billet pour le Mondial 2027

L'équipe de France de basket-ball a idéalement bouclé lundi dans la chaleur de Pau le tour préliminaire des qualifications au Mondial-2027, par une écrasante victoire contre la Finlande (98-69) qui lui ouvre déjà les portes du Qatar.