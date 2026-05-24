Politique : l'écologiste Sandrine Rousseau souhaite un référendum sur la sortie du nucléaire

"Nous devrions remettre cette question dans les mains du peuple français via un référendum", a affirmé la députée de Paris, interrogée sur la volonté des écologistes de sortir du nucléaire, dans le cadre de l'émission Questions politiques (France Inter/France Télévision/Le Monde).
"Nous ne pouvons pas tout miser sur le nucléaire comme nous le faisons actuellement", à l'heure où se multiplient les conflits autour des usages de l'eau, a affirmé Mme Rousseau, soulignant que cette industrie en est "grande consommatrice".
Elle a aussi pointé les "enjeux géopolitiques" autour du nucléaire, notamment pour l'approvisionnement en uranium.
Interrogée par l'AFP, Mme Rousseau a souligné que cette proposition de référendum était nouvelle dans sa bouche et n'engageait pas son parti, Les Ecologistes.
Invitée par ailleurs à répondre à la question de savoir si Jean-Luc Mélenchon ferait un meilleur candidat à la présidentielle que Marine Tondelier, Mme Rousseau a botté en touche, répondant "joker".