Politique : l'écologiste Sandrine Rousseau souhaite un référendum sur la sortie du nucléaire

La députée écologiste Sandrine Rousseau a proposé dimanche de soumettre à référendum la question de la sortie du nucléaire, soulignant que, "sur le nucléaire, ce qui pêche beaucoup, c'est le débat démocratique".

"Nous devrions remettre cette question dans les mains du peuple français via un référendum", a affirmé la députée de Paris, interrogée sur la volonté des écologistes de sortir du nucléaire, dans le cadre de l'émission Questions politiques (France Inter/France Télévision/Le Monde).

"Nous ne pouvons pas tout miser sur le nucléaire comme nous le faisons actuellement", à l'heure où se multiplient les conflits autour des usages de l'eau, a affirmé Mme Rousseau, soulignant que cette industrie en est "grande consommatrice".

Elle a aussi pointé les "enjeux géopolitiques" autour du nucléaire, notamment pour l'approvisionnement en uranium.

Interrogée par l'AFP, Mme Rousseau a souligné que cette proposition de référendum était nouvelle dans sa bouche et n'engageait pas son parti, Les Ecologistes.

Invitée par ailleurs à répondre à la question de savoir si Jean-Luc Mélenchon ferait un meilleur candidat à la présidentielle que Marine Tondelier, Mme Rousseau a botté en touche, répondant "joker".