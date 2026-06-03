Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : Julien Courbet “roulé dans la farine” par un faux prêtre

Mardi 2 juin dans la soirée, le programme de la chaîne M6 “Appels à témoins” diffusait le témoignage en direct d’un homme se faisant passer pour un prêtre qui assurait au micro de Julien Courbet avoir reçu en confession Xavier Dupont de Ligonnès.

La séquence avait tout de celle de l’année. Un plateau en direct, des invités scotchés par les propos tenus de l’invité, un présentateur désemparé par des révélations incroyables. Et pourtant, ce mercredi 3 juin, la vérité vient chambouler cette idée.

Tout commence sur le plateau de l’émission “Appels à témoins” de la chaîne M6. Julien Courbet reçoit par téléphone une personne anonyme qui se présente comme un prêtre et assure avoir fait la confession de Xavier Dupont de Ligonnès. L’homme d’une cinquantaine d’années est activement recherché depuis 2011, car suspecté d’avoir tué sa femme et ses quatre enfants. Leurs corps ont été découverts sous la terrasse de la maison familiale près de Nantes. Xavier Dupont de Ligonnès est depuis introuvable.

Le père Marc affirme avoir reçu la confession de XDDL en 2022, qui lui aurait avoué ses crimes...



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Le prêtre assure pourtant que le fugitif “a passé 4 jours” dans son monastère. Il atteste en direct, sous les yeux écarquillés du présentateur Julien Courbet, avoir reçu la confession de l’homme le plus recherché de France. “Il était désemparé” atteste le prêtre avant de décrire un homme “très mal dans sa peau”. “Il vous a dit quoi ? ‘J’ai tué ma famille’ ?” demande alors Julien Courbet. Et le prêtre de répondre : “C’est exactement ce qu’il a dit, et après, il y a eu 15 minutes de pleurs et de tristesse”.

“Une séquence trompeuse pour le public”

Le prêtre assure avoir pris la parole dans l’émission “en accord avec l’évêque de Carcassonne et de Narbonne”. Seulement, ce mercredi 3 juin, l’évêque en question publie une vidéo dans laquelle il assure que “personne ne [l’a] contacté à propos de l’affaire évoquée, ni celui qui a pris la parole, ni même M6 avant de diffuser de tels propos”. Dans la vidéo publiée sur X, il ajoute déplorer “le manque de rigueur et de professionnalisme” de la chaîne, tout comme avoir vu “une séquence trompeuse pour le public.”

La séquence de M6 est, elle, toujours en ligne sur les réseaux sociaux de la chaîne.

Pour contester cet extrait, l’Église catholique de France a même mis en commentaire la vidéo de l'évêque, assurant proposer avec ce post une “mise au point” quant à cette séquence médiatique. De son côté, l'évêque Bruno Valentin, a assuré à BFM vouloir saisir l’ARCOM pour cette séquence aussi inédite que les révélations qu’elle prétendait offrir.

“Roulé dans la farine”

Julien Courbet s’est justifié ce mercredi 3 juin au matin sur RTL en disant qu’il reconnait s’être “fait rouler dans la farine” et que de tels propos “demandent du temps pour être vérifiés” alors que le direct était privilégié. Dans une vidéo que l’on retrouve en ligne dans le cadre du programme “Ça peut vous arriver” sur RTL, le rédacteur en chef Stan Vignon s’est également exprimé. Il a dit qu’en direct, les propos sont “impossibles à vérifier”. “Nous recevons plus de 1000 appels”, a ajouté le rédacteur en chef de l’émission “Appels à témoins” de M6. Il a expliqué que le pseudo prêtre a fini par lui avouer après l’émission qu’il n’était pas curé. Et Julien Courbet de conclure : “Je sais que je vais en prendre plein la gueule aujourd’hui.”