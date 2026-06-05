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Cantines scolaires à Paris: Grégoire annonce la gratuité pour les plus modestes

Les cantines scolaires parisiennes seront gratuites à partir de la rentrée de septembre pour les familles les plus modestes dans les écoles et les collèges publics, soit pour plus de 17.000 enfants, a annoncé vendredi le maire de Paris Emmanuel Grégoire.
AFP
Publié le
05
/
06
/
2026
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La gratuité sera mise en place pour les deux premières tranches du quotient familial qui paient actuellement les repas à 0,13 et 0,85 centime d'euros, a détaillé le nouvel édile socialiste, rappelant que cette mesure était "un engagement de campagne".

"Ce sont des factures toutes petites qu'on a du mal à recouvrer, qui demandent beaucoup de logistique, donc on préfère faire ce geste de solidarité", a-t-il expliqué lors de la visite d'une cuisine centrale qui livre les écoles du XXe arrondissement.

Les tarifs des huit tranches suivantes, qui paient le repas jusqu'à 7 euros, seront en outre gelés.

A partir de septembre, plus de 2,5 millions de repas par an seront distribués gratuitement à plus de 17.000 enfants des écoles, jardins d'enfants et collèges de la capitale, pour un coût total annuel estimé à 1,2 millions d'euros.

"Il faut prendre la mesure de la très mauvaise qualité de l'alimentation, y compris en quantité, de certaines familles modestes", a défendu le maire, affirmant que la question de l'alimentation des enfants n'était "pas négociable".

Le repas servi à la cantine "est souvent le seul repas un peu solide donné dans la journée", alors que la fréquentation de la cantine se "dégrade au niveau du collège", a-t-il fait valoir.

Le coût des repas a augmenté ces dernières années pour la ville, en raison de l'inflation des matières premières et du "gain qualitatif" lié notamment au passage au bio, a expliqué M. Grégoire. "Si on avait répercuté le coût de l'inflation des denrées alimentaires sur les familles, il aurait fallu augmenter les tarifs de 40 à 50 millions d'euros au global, que la ville a compensés ces dernières années", selon lui.

Quelque 100.000 enfants mangent chaque jour dans les cantines parisiennes.

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