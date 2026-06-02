Decathlon : l'intersyndicale appelle les salariés à la mobilisation nationale samedi

Les syndicats de Decathlon appellent ce mardi 2 juin à la mobilisation nationale des salariés samedi, notamment pour demander une augmentation des salaires, alors que l'entreprise spécialiste des articles de sport a enregistré un bénéfice net en hausse en 2025.

"Des bénéfices qui s'accumulent... le pouvoir des salariés qui recule ! Le 6 juin, mobilisons-nous pour notre pouvoir d'achat", peut-on lire sur un tract co-signé par la CFDT, la CFTC, la CGT, la CFE-CGC et l'Unsa.

En avril, Decathlon a annoncé avoir dégagé un bénéfice net en hausse de 16% en 2025, à 910 millions d'euros, et réalisé un chiffre d'affaires de 16,8 milliards, en progression de 4%.

"Nos salaires avant leurs dividendes", revendique dans un tract la CFTC, première organisation syndicale de l'entreprise.

Il s'agit du premier appel intersyndical à la mobilisation dans l'entreprise, selon Gregory Labrousse, délégué syndical central CFTC.

"Des effectifs insuffisants dans de nombreux magasins"

Près de 1 400 personnes ont signé une pétition lancée fin mai par l'intersyndicale de Decathlon pour dénoncer "une entreprise qui surperforme sur le dos de ses salariés".

"Face au refus de la direction de Decathlon de s'engager pour préserver le pouvoir d'achat de ses salariés, l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise appelle à une mobilisation", explique de son côté la CFDT dans un communiqué diffusé mardi.

"Les salariés constatent chaque jour une augmentation de leur charge de travail, des effectifs insuffisants dans de nombreux magasins et entrepôts, ainsi qu'une pression toujours plus forte pour atteindre les objectifs commerciaux. Dans le même temps, leur pouvoir d'achat continue de se dégrader sous l'effet de l'inflation", note encore l'organisation syndicale.

Une enseigne parmi les préférées des français

Decathlon, qui figure régulièrement parmi les enseignes préférées des Français, a été fondé au milieu des années 1970 par Michel Leclercq. L'un de ses fils, Julien Leclercq, en a pris la présidence en 2025.

L'enseigne, qui fête ses 50 ans en 2026, possède 1.902 magasins dans 82 "territoires" dans le monde et compte près de 103.000 salariés.

Elle compte 324 magasins en France, où 6 ont ouvert en 2025 et un a fermé.