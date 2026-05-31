Un homme mis en examen après le décès de sa compagne dans les Landes

Un homme de 49 ans a été mis en examen dimanche pour des violences commises sur sa compagne décédée quelques jours plus tôt à l'hôpital de Mont-de-Marsan, a-t-on appris auprès du parquet.
Le corps de la défunte, décédée jeudi à l'âge de 61 ans, présentait "des ecchymoses multiples" témoignant de "violences habituelles", un "hématome sous-dural hémisphérique gauche", et une "hémorragie intracérébrale", a déclaré à la presse Alexa Dubourg, la procureure de la République de Mont-de-Marsan.
Selon les premiers éléments de l'enquête, son compagnon lui aurait porté, "a minima", "deux coups de poing au visage" au cours d'une dispute le soir précédent le décès, a ajouté la magistrate.
Le suspect avait déjà été condamné à trois reprises pour violences conjugales entre 2008 et 2022, et pour divers délits routiers.
Selon les derniers chiffres officiels publiés en octobre, le nombre de féminicides conjugaux a augmenté de 11% entre 2023 et 2024 avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint.