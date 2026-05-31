Un homme mis en examen après le décès de sa compagne dans les Landes

Au terme de sa garde à vue, il a été mis en en examen et écroué pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner commises par le conjoint" et "violences habituelles commises par le conjoint".

Un homme de 49 ans a été mis en examen dimanche pour des violences commises sur sa compagne décédée quelques jours plus tôt à l'hôpital de Mont-de-Marsan, a-t-on appris auprès du parquet.

Le corps de la défunte, décédée jeudi à l'âge de 61 ans, présentait "des ecchymoses multiples" témoignant de "violences habituelles", un "hématome sous-dural hémisphérique gauche", et une "hémorragie intracérébrale", a déclaré à la presse Alexa Dubourg, la procureure de la République de Mont-de-Marsan.

Selon les premiers éléments de l'enquête, son compagnon lui aurait porté, "a minima", "deux coups de poing au visage" au cours d'une dispute le soir précédent le décès, a ajouté la magistrate.

Le suspect avait déjà été condamné à trois reprises pour violences conjugales entre 2008 et 2022, et pour divers délits routiers.

Selon les derniers chiffres officiels publiés en octobre, le nombre de féminicides conjugaux a augmenté de 11% entre 2023 et 2024 avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint.