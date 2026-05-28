Les 10 infos à ne pas louper ce jeudi 28 mai

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Patrick Bruel interrompu en plein spectacle par des militantes féministes

Une représentation de la pièce Deuxième partie, avec Patrick Bruel, a été brièvement interrompue mercredi soir au théâtre Edouard VII à Paris par des militantes du collectif Nous Toutes. Les manifestantes ont crié “Bruel ! Violeur !” avant d’être évacuées par la sécurité. L’artiste, visé par plusieurs plaintes pour viols et une enquête pour agression sexuelle qu’il conteste, a repris la représentation après une dizaine de minutes. Une spectatrice a raconté à l’AFP que “les acteurs sont retournés en coulisses” avant que le spectacle ne reprenne dans une ambiance tendue.

2.Canicule : Paris placé en vigilance orange face à une chaleur historique

La vigilance orange canicule s’étend jeudi à Paris et à la petite couronne, portant à 17 le nombre de départements concernés par cet épisode de chaleur exceptionnel pour un mois de mai. Face à cette situation, le gouvernement se mobilise avec une réunion interministérielle prévue à Matignon pour préparer les services de l’État aux fortes chaleurs de l’été. Certaines zones de l’ouest commenceront toutefois à sortir de l’alerte dès jeudi soir.

3.Washington et Téhéran au bord d’une nouvelle escalade militaire

Les tensions entre les États-Unis et l’Iran ont fortement augmenté dans la nuit de mercredi à jeudi après des frappes américaines contre des drones et une base iranienne dans le sud du pays. Téhéran a riposté en visant une base américaine, marquant les affrontements les plus graves depuis le début du cessez-le-feu. Washington affirme avoir agi de manière “défensive” pour préserver la trêve autour du détroit stratégique d’Ormuz.

4.Procès libyen : le cri de colère de Nicolas Sarkozy avant le verdict

Nicolas Sarkozy a conclu mercredi le procès en appel du financement libyen présumé de sa campagne de 2007 par une déclaration pleine d’émotion et de colère. L’ancien président, qui risque sept ans de prison, a dénoncé une affaire “née dans le mensonge et le complot” et demandé à la justice de l’innocenter. La décision sera rendue le 30 novembre.

5.Israël annonce la mort du nouveau chef militaire du Hamas

Israël a affirmé mercredi avoir tué Mohammed Odeh, nouveau chef de la branche armée du Hamas, lors d’une frappe menée à Gaza malgré le cessez-le-feu. Le Hamas a confirmé sa mort et dénoncé une “opération d’assassinat” ayant aussi causé la mort de son épouse, de ses enfants et de plusieurs civils. Cette frappe intervient seulement onze jours après l’élimination de son prédécesseur.

6.Finale PSG-Arsenal : la France sous haute sécurité

Un dispositif de sécurité particulièrement conséquent sera déployé samedi en France pour la finale de la Ligue des champions qui opposera à Budapest le PSG à Arsenal, avec 22.000 policiers et gendarmes mobilisés en France dont 8.000 à Paris et dans son agglomération, a annoncé Laurent Nuñez.

7.Obésité: Wegovy et Mounjaro officiellement remboursés en France mais dans un cadre contrôlé

Les traitements anti-obésité Wegovy et Mounjaro seront officiellement remboursés en France, mais uniquement dans des cas sévères et sous contrôle strict. Le gouvernement veut limiter les risques de mésusage et maîtriser le coût potentiel pour l’Assurance maladie, alors que ces médicaments connaissent un succès mondia

8.Kaja Kallas appelle à éviter une nouvelle guerre entre Washington et Téhéran

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas a estimé jeudi qu'il n'était dans l'intérêt "de personne" que la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis se poursuive au moment où Donald Trump agite le spectre d'une reprise des hostilités en cas d'échec des négociations.

9.Les députés veulent tourner la page du “Code noir”

Un vote "symbolique" avant l'ouverture du sensible dossier des réparations ? Les députés s'apprêtent à voter jeudi pour l'abrogation du "Code noir" et l'ensemble des textes ayant réglementé l'esclavage dans les colonies françaises, jamais formellement abrogés après 1848.

10.Le Mans ouvre un musée géant dédié aux légendes du sport automobile

"Des tableaux sur quatre roues ": un nouveau musée ouvre au Mans avec l'ambition de devenir la référence mondiale du sport automobile grâce une centaine de voitures de légende exposées, retraçant plus d'un siècle de courses.