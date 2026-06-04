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Un homme tué par balles à Reims, une enquête ouverte pour assassinat

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Une enquête pour assassinat a été ouverte après la mort par balles d'un homme dans la nuit de mercredi à jeudi à Reims, "très vraisemblablement" dans un contexte de narcotrafic, a déclaré le parquet,
AFP
Publié le
04
/
06
/
2026
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La victime, 37 ans, a été retrouvée grièvement blessée par arme à feu par les secours aux alentours de 23H00 mercredi, selon une source policière interrogée par l'AFP. 

Transporté en urgence au centre hospitalier de Reims, l'homme y est décédé jeudi vers 04H00 du matin, selon cette même source.

La victime était "très connue" de la justice et son assassinat s'inscrit "très vraisemblablement" dans un contexte de trafic de stupéfiants, a précisé le procureur de Reims François Schneider.

Les investigations ont été confiées au service interdépartemental de police judiciaire (SIPJ) de Reims, a-t-il ajouté.

Le ou les auteurs des tirs étaient toujours en fuite jeudi, selon la source policière interrogée par l'AFP.

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