Une pièce de théâtre avec Patrick Bruel annulée mercredi soir après une action féministe

Une représentation théâtrale dans laquelle joue Patrick Bruel, visé par plusieurs enquêtes pour viol, a été annulée mercredi soir à Paris, après une manifestation d'un collectif de militantes féministes, a indiqué jeudi l'attaché de presse de la pièce.

#Nous Toutes

"La représentation a été annulée", a-t-il indiqué dans un message à l'AFP, confirmant des informations de Le MediaTV. Une source policière a également confirmé cette annulation à l'AFP.

Avant la pièce "Deuxième partie", une dizaine de militantes de Nous Toutes avaient manifesté devant le théâtre Edouard VII avec des pancartes, en scandant "Bruel violeur !" ou "Pas de scène pour les agresseurs!", avait constaté un journaliste de l'AFP. Quelques accrochages avec des spectateurs devant les lieux se sont également produits.

Certaines militantes ont assisté à la sortie des spectateurs, qui étaient entrés pour s'installer peu avant, a témoigné auprès de l'AFP Marine, membre de Nous Toutes qui participait à cette action.

Le collectif veut "annuler les représentations prévues jusqu'à dimanche", date du dernier spectacle, pour "montrer qu'on sera toujours là pour combattre l'impunité", a-t-elle expliqué.

La même pièce de théâtre avait déjà été perturbée le 28 mai: pendant la représentation, trois militantes de ce collectif, portant un masque à l'effigie du chanteur et comédien, avaient crié dans la salle "Bruel! Violeur!", entraînant l'allumage des lumières et l'intervention de la sécurité, qui les avait évacuées.

Annulations des dernières représentations au Théâtre Edouard VII

Les cinq dernières représentations à Paris de la pièce "Deuxième partie", dans laquelle joue le comédien et chanteur Patrick Bruel, visé par plusieurs enquêtes pour viol, ont été annulées, a annoncé jeudi la direction du théâtre Edouard VII.

Cette décision a été prise "en accord avec les comédiens", a-t-elle écrit dans un message sur son site internet, à l'attention des spectateurs ayant réservé leurs places pour l'une de ses représentations, initialement prévues jusqu'à dimanche.