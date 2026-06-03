Vidéos du carambolage, bilan, profil du chauffeur… Ce que l’on sait de l’énorme accident entre un poids lourd et une vingtaine de voiture à Antibes

Mardi 2 juin, un camion a foncé dans une vingtaine de voitures à proximité d’un rond-point sur la commune d’Antibes (Alpes-Maritimes). Aucune victime n’est à déplorer, on compte une trentaine de blessés et une enquête a été ouverte. Le conducteur du camion est actuellement en garde à vue.

Des images impressionnantes qui parlent d'elles-mêmes. Dans une vidéo de véhicule embarqué largement relayée en ligne (un million de vues sur X), on aperçoit des véhicules se rentrer les uns dans les autres. La cause : un poids lourd qui semble ne pas freiner et foncer dans les voitures.

Cet accident a eu lieu hier, mardi 2 juin, à Antibes, à proximité d’un rond point où les voitures étaient au ralenti. Selon la presse locale, aucun décès n’est à déplorer, mais on décompte près de 37 personnes blessées. Aucune d’entre elles ne se trouve dans un état grave.

Le conducteur aurait “fait coucou” à sa fenêtre

Selon le journal local Nice-Matin , les personnes interrogées parlent d’un conducteur qui “faisait coucou aux gens” et avait même le “sourire aux lèvres”. Un caractère jugé “intentionnel” par les passants que les autorités temporisent. D’après le procureur de la République de Grasse, Éric Camous, interrogé par le quotidien national, “la thèse de l’accident est la plus probable, avec une non-maîtrise des distances de sécurité”. Selon Le Figaro , le conducteur du poids lourd, interpellé, est toujours en garde à vue. Cette dernière a été prolongée ce mercredi 3 juin.

Selon France 3 Régions, ce chauffeur de poids lourd n'était pas connu de la justice "à l'exception d'un fait ancien de vol". Contactée par la chaîne du service public, l’entreprise qui emploie le conducteur décrit quelqu’un “de professionnel et de sérieux”. Selon le parquet de Grasse, relayé par Le Parisien , la personne au volant du camion qui transportait des engins de chantier n’avait “pas consommé d’alcool ou de produits stupéfiants”. Son permis est également en règle.

Dans une vidéo diffusée par le média Ici Azur (ex France Bleu), on peut voir l’étendue des dégâts du carambolage. Les parechocs sont arrachés, des débris jonchent la route, certains véhicules sont encastrés les uns dans les autres avec les airbags qui pendent… La scène finale, qui paraît celle d’un film d’action après le tournage d’une scène de cascade, témoigne de l’importance des chocs.

Carambolage impressionnant à Antibes pic.twitter.com/IqR1mmvMOO — ICI Azur (@iciazur) June 2, 2026